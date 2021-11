De retour et brillant en Europe, Élie Okobo aimerait un jour réussir en NBA

Meilleur marqueur de l’Euroleague avec 20 points de moyenne cette saison, Élie Okobo n’a pas manqué ses débuts avec l’ASVEL ni son retour en Europe après deux saisons en NBA, entre 2018 et 2020.

Car les dernières traces du Français aux États-Unis sont treize petites minutes en deux rencontres dans la « bulle » en août 2020, et avant ça, il faut remonter au monde d’avant la pandémie de Covid-19, il y a vingt mois.

Les blessures, le Covid-19, la douleur…

Elie Okobo est revenu de ce côté de l’Atlantique pour se « relancer », mais aussi « reprendre du plaisir sur les terrains » comme il l’explique à L’Équipe. Un plaisir disparu à cause d’une blessure à la cheville droite.

« Je m’en souviens très bien, on jouait Golden State lors de ma deuxième année à Phoenix, en février 2020 », raconte-t-il, pour parler de sa blessure. « Quand je me blesse dans le premier quart-temps, j’ai senti que c’était inhabituel. J’ai pourtant fini le match car je jouais bien et je ne voulais pas laisser passer ce genre d’opportunité. Malgré les examens, les soins, la douleur est restée. Tout le temps. Je l’ai payé physiquement et les prestations s’en ressentaient, je n’étais plus aussi explosif, alors que c’est une de mes qualités. Phoenix est passé au gars suivant et moi je continuais de galérer. »

Le début des ennuis pour lui. Il n’est plus à son niveau et Phoenix ne compte plus sur lui.

« C’est frustrant : tu es sur un terrain, tu joues James Harden, Stephen Curry ou Damian Lillard et tu ne peux pas défendre ou attaquer à 100% alors que tu n’as pas le choix contre ces gars-là. Quand la saison allait reprendre dans la bulle, j’ai chopé le Covid une semaine avant et manqué la préparation. Et comme l’équipe a enchaîné les victoires, pourquoi changer les rotations ? Je n’ai pas été conservé par les Suns, et la douleur était toujours là. »

Revenir un jour en NBA mais avec un rôle important

Dès lors, comment rebondir ?

« Je me suis dit : ‘C’est impossible, autant revenir en France jouer en N3’. Personne ne m’avait vu jouer depuis longtemps, j’ai fini par signer un contrat avec l’équipe de G-League de Brooklyn pour une nouvelle bulle en février. Sur mon premier cinq-contre-cinq depuis près d’un an, je mets le panier de la gagne et je ne suis même pas content. J’avais des sensations bizarres. Les intérieurs couraient plus vite que moi ! Je savais qu’après ça je n’allais avoir aucune proposition. Donc ma priorité est devenue ma cheville, et je me suis fait opérer fin mars. »

Avant de signer dans l’équipe de Tony Parker, Elie Okobo avait « envisagé la Summer League cet été » mais a refusé l’obstacle car il ne se sentait pas prêt après de longs mois à l’infirmerie. Maintenant que son premier passage en NBA est terminé, imagine-t-il déjà un second dans quelques temps ?

« Ce serait un accomplissement, oui, de retrouver les États-Unis. Et d’y réussir. Quand ? Je ne sais pas. Je veux être prêt. Si on me propose demain d’être sur le banc en concurrence avec un rookie, c’est non. Ici j’ai un rôle, on gagne, je fais partie des leaders et je joue contre les meilleurs Européens. Quelle que soit ma situation, je souhaite en tirer le positif. Je suis un compétiteur, j’ai une grande confiance en moi, et je veux être tout là-haut pour affronter les meilleurs. Je travaille dur pour ça. »