Jarred Vanderbilt, le soldat de l’ombre des Wolves

En préambule de la saison, les principales interrogations entourant cette équipe des Wolves concernaient l’identité des deux derniers titulaires qui accompagneraient le trio D’Angelo Russell – Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns, ainsi que la capacité de la franchise du Minnesota à défendre avec efficacité et régularité.

Après un mois de compétition, les joueurs de Minneapolis commencent à apporter des réponses à ces deux questions. Grâce, notamment, à la présence de la paire Patrick Beverley – Jarrett Vanderbilt. Deux soldats chargés, ensemble, de garantir l’équilibre défensif du groupe de Chris Finch, aux côtés du « Big Three » local.

« Sans vouloir le discréditer, je ne savais pas qu’il était si bon défensivement », expliquait Patrick Beverley au sujet de Jarred Vanderbilt au Star Tribune, la nuit dernière, après la solide performance de son jeune coéquipier (16 points et 11 rebonds, dont 7 offensifs !). « Il est génial. Et j’ai joué avec beaucoup de bons défenseurs, comme Kawhi [Leonard] et Paul George. Mais je ne dis vraiment pas ça uniquement parce que c’est mon coéquipier. Je ne savais simplement pas qu’il était si bon. »

Sa défense ne laisse personne insensible

Redevenu titulaire depuis une dizaine de jours, au profit de Jaden McDaniels, Jarred Vanderbilt monte doucement, mais sûrement, en puissance. À l’image de l’ensemble des Wolves, qui ont remporté quatre de leurs cinq dernières sorties. Avec leur ailier-fort de 22 ans qui affiche, depuis trois matchs (tous victorieux) et en 26 minutes de jeu, des statistiques de 9.0 points, 11.0 rebonds (dont 5.3 offensifs), 2.0 passes, 1.7 interception et 1.3 contre par rencontre !

« Il a un impact indéniable sur les victoires, il n’abandonne jamais rien », poursuivait même Patrick Beverley, qui tourne de son côté à 10.6 points, 5.0 rebonds, 4.6 passes, 1.4 interception et 1.6 contre de moyenne depuis cinq matchs, et le retour à domicile de son équipe. « Il est toujours actif. Son Q.I. basket est bien meilleur que je ne l’imaginais. Ensemble, on essaie de donner le ton défensivement et il me facilite grandement la tâche. »

Également impressionné par les prestations de Jarred Vanderbilt en défense, Anthony Edwards allait quant à lui encore plus loin que Patrick Beverley, ce week-end.

« Si vous voulez mon avis, il prétend au meilleur cinq défensif de la saison », estimait carrément « Ant-Man », toujours pour le Star Tribune. « C’est le plus gros bosseur de NBA, il ne s’arrête jamais et c’est le meilleur coéquipier possible. »

Un sentiment de sérénité visible chez Anthony Edwards, et provoqué par tout l’abattage défensif de Jarred Vanderbilt, qui se traduit aussi dans les propos de D’Angelo Russell.

« Vous lui faîtes simplement confiance », ajoutait le meneur All-Star. « Vous avez confiance dans sa capacité à faire du jeu, à réussir ces actions dites de 50/50, à vous protéger en défense. Tout simplement. »

L’un des meilleurs rebondeurs offensifs de NBA

Au-delà de sa maîtrise en défense, qui n’est pas étrangère à la 7e place de Minnesota dans ce domaine (104.4 points encaissés sur 100 possessions), Jarred Vanderbilt surprend également par son incessante activité au rebond offensif. Lui qui en capte 2.8 par rencontre cette saison, 3.4 quand il est titulaire et même 4.4 depuis cinq matchs !

Doté d’un superbe sens du placement, le 41e choix de la Draft 2018 a presque développé une faculté : celle d’anticiper l’endroit précis où va atterrir le ballon après un shoot manqué. Une qualité qui lui permet de récupérer 13.3% des rebonds offensifs « disponibles » dans un match. Soit le 7e meilleur pourcentage de NBA !

« Bizarrement, je sais déjà un peu où leurs tirs ratés vont retomber, à force d’avoir étudié mes coéquipiers, de les avoir regardé shooter », confirmait le principal intéressé, seul ailier-fort de métier dans le Top 15 de ce pourcentage de rebonds offensifs captés. « C’est juste une question de réflexes et d’observation. De savoir où ils ratent généralement leurs tirs, de savoir comment ils shootent, de savoir quel type de shoot ce sera. Et, moi, il me suffit simplement de trouver l’ouverture pour trouver ma position, aller au rebond offensif et gagner cette bataille. »

Au coeur de sa quatrième saison dans la ligue, le longiligne Jarred Vanderbilt continue ainsi de découvrir la vie d’un joueur de rotation en NBA. Encore irrégulier en attaque, il laisse pourtant entrevoir de belles dispositions dans ce secteur de jeu, qui lui valent d’obtenir de plus en plus de minutes aux côtés de Karl-Anthony Towns.

« Jarred Vanderbilt a une assez bonne idée de l’endroit où les joueurs se trouvent sur le terrain, donc son jeu de passes est de bonne qualité », reconnaissait pour finir son coach, Chris Finch, à ce sujet. « Ça n’a peut-être pas toujours l’air propre, mais il sait ce qu’il essaie de faire. »