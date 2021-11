Reebok fête les cinq ans de l’intronisation d’Allen Iverson au Hall of Fame

C’était il y a cinq ans déjà, Allen Iverson faisait son entrée au panthéon du basket aux côtés de Shaquille O’Neal, Jerry Reinsdorf, Sheryl Swoopes, Yao Ming et Tom Izzo. Et à peine cinq ans plus tard, Reebok marque déjà le coup avec la sortie d’une Question Mid hommage.

Le modèle est composé d’une base en cuir blanc recouvert de bandes en daim noir, avec une partie rouge sur une chaussure, bleu sur l’autre. Le logo Reebok présent sur l’empeigne et le « Question » sur le talon ressortent en quatre couleurs, censées représenter les quatre équipes NBA pour lesquelles « The Answer » a joué : Philadelphie, Denver, Detroit et Memphis. Le même principe est appliqué à la semelle extérieure.

La Reebok Question Mid « Class of ’16 » est annoncée à la vente pour le 26 novembre sur Reebok.com au prix de 150 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 3 « Pine Green » revêtue de cuir nubuck noir enduit et qui présente des détails Vert pin tendance pour commencer cette nouvelle saison. Livraison offerte.