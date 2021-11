Mark Cuban essaie toujours d’avoir un coup d’avance dans son business, que ce soit dans le monde de entrepreneuriat ou du sport professionnel. Le président de la franchise de Dallas s’est notamment exprimé sur l’évolution des méthodes de management vis-à-vis de la génération Z, qui a grandi dans un monde ultra-connecté, avec d’autres codes que les générations précédentes.

Mark Cuban avait déjà évoqué l’importance d’une proximité rapprochée entre le staff et ces joueurs, avec plus de souplesse dans le discours, et en avait tiré les conclusions en optant pour Jason Kidd suite au départ de Rick Carlisle à l’issue de la saison dernière.

Interrogé par Mark Medina pour SkySports, le boss des Mavs a expliqué sa vision de cette différence générationnelle.

« Les joueurs sont différents aujourd’hui. Vous revenez cinq ans en arrière, c’était encore autre chose. Nos jeunes joueurs ressemblent plus à ma fille aînée de 18 ans plus qu’ils ne ressemblent à un Dirk Nowitzki. C’est différent. Quand vous parlez de ce que Jason fait avec le conseil des joueurs et tout ça, il essaie vraiment d’être proactif pour anticiper ça », a-t-il expliqué. « On ne communique pas, on n’enseigne pas et on ne pousse pas les joueurs aujourd’hui comme on le faisait il y a cinq ans. Il faut s’adapter. Tout comme dans mes entreprises, vous devez vous adapter à la manière dont vous traitez la « génération Z ». Cette différence est la raison pour laquelle vous voyez ce que vous voyez ».

Les « playbooks » aux oubliettes ?

Une différence dans la gestion de cette génération qu’il constate aussi au sein de son foyer, avec notamment la nécessité d’associer une dimension « numérique » à son discours, pour faire passer ses idées.

« Il y a la structure organisationnelle de l’entreprise et il y a les joueurs. C’est une ligue dirigée par les joueurs désormais. Vous devez vous adapter aux joueurs », a-t-il ajouté. « Les joueurs sont tout simplement différents. Quand je suis arrivé ici, il y avait un « playbook » pour répertorier les systèmes de jeu. C’est Del Harris qui le délivrait. Aujourd’hui, aucun gamin ne lit quoi que ce soit, peu importe de quoi il s’agit. En revanche, si vous si vous mettez l’ensemble dans une vidéo ? Il est aujourd’hui question de mettre ces systèmes dans une application où vous pouvez les faire défiler comme une vidéo TikTok. Ce n’est pas différent de mes enfants de 12 ans, 15 ans et de 18 ans. Si je veux connaître les nouvelles, je leur demande ce qui s’est passé sur TikTok parce que c’est comme ça qu’on les obtient. Pourquoi les gamins qui arrivent en NBA seraient-ils différents des nôtres ? C’est exactement la même chose ».

Pour l’heure, Mark Cuban est satisfait de ce qu’il voit sur le terrain, avec un Jason Kidd en bâtisseur pour offrir le meilleur avenir possible à la franchise avec laquelle il a remporté son unique titre NBA en tant que joueur, il y a dix ans.

« Il y a des choses qui peuvent ne pas sembler correctes à première vue. On peut se demander pourquoi on a fait ça dans tel match à tel moment, mais il y a un sens à plus long terme. Il est impliqué pour que son équipe la meilleure possible. Nous n’avons pas encore joué notre meilleur basket, et nous le ferons à un moment donné. Il est trop tôt pour parler du classement. À part Golden State et Phoenix, tout le monde est à la lutte. Mais il est encore tôt. Beaucoup de choses peuvent changer. Nous allons récupérer Maxi Kleber (de retour cette nuit) et, espérons-le, Luka Doncic. Nous allons récupérer nos gars, mais j’aime vraiment le fait que chaque match fasse partie de notre processus de développement », a-t-il conclu.