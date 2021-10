Jason Kidd sous l’influence d’un triumvirat

Jason Kidd emploie carrément le terme de « conseil de leaders » pour évoquer le trio de joueurs qui lui ont demandé de faire jouer tout le monde pour la première à domicile face aux Rockets.

Le nouvel entraîneur des Mavericks s’est en tout cas exécuté et ses 15 joueurs sont donc entrés en jeu dans la victoire face aux Rockets. Une situation extrêmement rare, mais Jason Kidd a donc exécuté le plan de son « conseil », et s’il en avait eu la possibilité, il aurait même fait jouer les deux éléments en « two-way contract ».

« C’est plutôt cool pour une soirée d’ouverture que tout le monde ait participé », a reconnu le coach après le match. « Les 15 gars ont joué. Si nous avions pu faire jouer les « two-way contract », nous les aurions fait jouer aussi. Cela m’a été demandé ce matin par le biais de notre conseil. Les joueurs à qui j’ai parlé ont pensé que c’était une bonne idée. J’étais donc d’accord ».

Mais qui se cache derrière ce « conseil » et combien sont-ils ? « C’est une question de communication. En discutant avec ces trois gars auparavant, ils m’ont dit qu’ils voulaient le faire. C’est un truc cool. Nous parlons toujours des 10e, 11e, 12e, 13e, 14e et 15e joueurs comme des éléments faisant partie de l’équipe et ils ont tendance à ne pas jouer. Mais ils viennent s’entraîner tous les jours comme les titulaires ou ceux de la rotation. Je pense que cela démontre quel type de personnalités et quel type de joueurs nous avons dans ce vestiaire, et c’est vraiment cool. »

Un coach à l’écoute de ses joueurs

Ils sont donc trois, et il y a deux semaines, au micro d’un podcast, Jason Kidd avait dévoilé leurs identités : Luka Doncic, Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr.

Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un coach s’appuie sur ses leaders, et qu’il les sonde sur des choix. C’est la confirmation que Jason Kidd souhaite être plus proche de ses joueurs, et qu’il a retenu les leçons de ses échecs aux Nets et aux Bucks, mais aussi et surtout les leçons de son passage comme assistant aux Lakers.

Mardi matin, avant cette première rencontre à domicile, c’était la première fois que ce « conseil » se réunissait. « C’est très utile » assure Luka Doncic. « Plus on parle, mieux c’est, sur et en dehors du terrain. Surtout avec ces réunions. On discute de résoudre certaines choses, et je pense que c’est une bonne idée. Mardi, c’était la première réunion. Bien sûr, Jason avait parlé pendant la présaison, mais aujourd’hui, c’était le première officiellement. On en simplement parlé et tout était OK ».

Et qu’a-t-il pensé de cette idée de faire jouer tout le monde ? « On était tous d’accord. On a 15 joueurs capables de jouer. Je pense que ça prouve qu’on a confiance en eux. J’ai trouvé que c’était une bonne idée. Les 15 peuvent joueur, et on a gagné. Il n’y a que ça qui compte. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.