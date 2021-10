Les Mavericks matent les Rockets à l’usure

Pendant plus de trois quart-temps, les jeunes Rockets auront tenu la dragée haute aux Mavs pour leurs débuts à domicile. Mais, sous l’impulsion de Luka Doncic (26 points, 14 rebonds, 7 passes), Dallas a fini par avoir raison de son rival texan (116-106).

La troupe de Coach Silas s’est longtemps accrochée mais elle a connu un premier trou d’air au retour des vestiaires, avec une période de 4 minutes sans le moindre panier, permettant à Dallas de passer un 13-0 pour prendre ses aises. Revenus grâce à un 10-0, les Rockets ont ensuite manqué d’essence en fin de match.

Surtout, Dallas a utilisé son arme atomique en plaçant Luka Doncic au poste bas, où la star slovène a été intenable pour boucler l’affaire, bien aidé par l’adresse extérieure de Reggie Bullock (16 points en 17 minutes).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Coach Kidd a fait participer ses 15 joueurs. Pour leurs débuts à domicile cette saison, Jason Kidd a tenu à ce que tous les joueurs présents dans l’effectif des Mavs puissent rentrer en jeu et se dégourdir les jambes. Cela a permis à Moses Brown ou Frank Ntilikina d’inscrire un petit panier en douce. Mais ce scénario a peu de chances de se reproduire durant le cours de la saison, a prévenu Coach Kidd.

– Ces Rockets ne lâchent rien. Sans véritable objectif cette saison sinon celui de développer leurs jeunes pousses, les Rockets ont livré une prestation plutôt homogène chez leurs voisins de Dallas. C’est en deuxième mi-temps que ça a coincé mais Houston a montré un bel état d’esprit globalement. « On était dedans », a soufflé Wood après coup. « J’ai adoré comment on s’est battu. On a eu de l’énergie pendant tout le match. On a simplement laissé ce match nous filer entre les doigts en troisième. »

– Luka Doncic au poste bas. Pas en réussite sur ses tentatives lointaines (1/6 seulement), Doncic a été replacé plus proche du cercle en deuxième mi-temps. Avec son physique de panzer, il a causé de sacrés dégâts en enfonçant notamment le rookie Jalen Green, un poids plume pour Luka. Attendez-vous à revoir ça très souvent chez les Mavs cette saison.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson. Le meneur remplaçant des Mavs, qui était un candidat sérieux pour le trophée de meilleur sixième homme l’an passé, repart sur de bonnes bases. Auteur d’un double double en sortie de banc, à 11 points et 11 passes, Brunson a tout simplement égalé son record en carrière à la passe face à Houston. De bon augure pour les Mavs.

✅ Eric Gordon. Le dernier rescapé de l’équipe des Rockets de Mike D’Antoni est désormais un remplaçant chez ces jeunes Rockets. Mais le vétéran s’est parfaitement acquitté de sa mission hier soir avec une prestation à 22 points à 7/11 aux tirs dont 3/5 à 3-points. Il a notamment planté 15 points à 5/5 aux tirs (2/2 de loin) en 8 minutes en 3e quart.

⛔ Jalen Green. Après son excellent match à 30 points face à Boston, Jalen Green est rapidement retombé de son petit nuage à Dallas. Le rookie des Rockets n’a pas eu la même réussite aux tirs, à 4/16 aux tirs et 2/9 à 3-points. Accrochez-vos ceintures, ce n’est là que le début des montagnes russes pour le gamin de 19 ans qui connaîtra d’autres hauts et d’autres bas avant de trouver son rythme de croisière…

⛔ Kristaps Porzingis. Peut-être était-ce dû à son œil au beurre noir, mais le géant letton des Mavs n’a pas réussi à régler la mire sur son tir extérieur (comme depuis le début de saison). Porzingis termine à 9 points à 2/10 aux tirs dont 1/4 à 3-points et il a même dû quitter ses coéquipiers à cause de « raideurs dans le dos ». Après le match, Kidd a assuré que ce n’était rien de grave et qu’il serait réévalué avant le prochain match.

DÉBUTS RÉUSSIS

Boban Marjanovic est désormais dans sa sixième saison en NBA, et la deuxième chez les Mavs. Le géant serbe n’avait toujours pas posé le pied sur les parquets cette saison, mais ce troisième match lui a permis de rentrer en action et il n’a pas déçu. Grand favori des fans texans, « Bobi » a été reçu 5/5 aux tirs et il a manqué le match parfait à un lancer près. A 11 points, 4 rebonds, 1 passe en 9 minutes de jeu, Marjanovic a été très productif pour sa première.

LA SUITE

Dallas : réception des Spurs à Dallas, dans la nuit de jeudi à vendredi (2h30).

Houston : retour à la maison pour affronter le Jazz, dans la nuit de jeudi à vendredi (2h).