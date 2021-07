En choisissant Jason Kidd, Mark Cuban veut un coach plus proche de ses joueurs

Comme Nate McMillan l’a reconnu pendant ces playoffs, les coaches à l’ancienne, durs et formatés aux méthodes des années 1990, ont davantage de mal avec la nouvelle génération, celle des joueurs nés en 2000 et après.

Cet élément, conjugué au succès de Steve Nash à Brooklyn, pour sa première expérience sur un banc et dans un contexte difficile (la pression de gérer le « Big Three », les blessures, une année sous Covid-19…), ont en partie poussé Mark Cuban à engager Jason Kidd sur le banc de Dallas.

« J’apprécie ce que Nash a réalisé à Brooklyn et on a voulu imiter ça avec l’arrivée de Kidd », a confessé le propriétaire de la franchise pour le podcast Victory. « Nash prend dans ses bras Kevin Durant après les matches. Nash est très bon dans les relations humaines. Il fut un temps où je pensais qu’avoir le meilleur tacticien, c’était l’avantage ultime. Mais désormais, je pense davantage aux relations. »

Est-ce à dire que Rick Carlisle (61 ans) n’arrivait plus à faire le lien dans les vestiaires avec Luka Doncic ou Kristaps Porzingis ? « Il faut avoir quelqu’un qui est connecté avec les joueurs, car c’est comme ça qu’on parvient à les pousser encore plus loin. On veut quelqu’un qui a le sens des relations humaines. Non pas que Carlisle n’était pas bon pour ça, il l’était, mais c’était plus dur pour lui de parler avec un gars de 22 ans. »

Il est vrai que Jason Kidd est effectivement plus jeune (48 ans) et les souvenirs du joueur qu’il était sont récents (il a pris sa retraite en 2013). Néanmoins, ses expériences sur le banc de Milwaukee puis Brooklyn n’ont pas été parfaites en matière de relations humaines. Chez les Bucks, il avait eu du mal avec Jabari Parker et Greg Monroe par exemple. Sans oublier que ses envies de pouvoir en interne, au sein de ces deux franchises, étaient mal passées.

Peut-être que son expérience en tant qu’assistant à Los Angeles aura été salvatrice, comme il le confiait.

« Jason Kidd est un coach proche de ses joueurs et il était un meneur de jeu. On veut quelqu’un qui puisse dire à Luka comment les choses vont se dérouler. On n’avait pas cette personne auparavant », conclut Mark Cuban.