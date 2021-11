Jalen Green agacé et frustré par les défaites qui s’enchaînent

Et de 14 ! Alors que le Magic ou les Pistons parviennent à grappiller quelques victoires, les Rockets n’ont gagné qu’un match cette saison, et cette nuit, ils ont donc perdu pour la 14e fois de suite. Un revers au Madison Square Garden qui laisse des regrets aux intéressés car il y avait la place pour mettre un terme à cette spirale de défaites.

« Je suis fier de nos gars, et il faut juste terminer les matches » a réagi Stephen Silas. « On a eu de très belles occasions, mais ce n’est pas tombé dedans ».

Les Rockets menaient dans le 4e quart-temps, et ils y croyaient vraiment, mais Alec Burks a pris feu pour sauver les Knicks, tandis que Houston multipliait les pertes de balles.

« On a arrêté de faire ce qu’on avait fait pendant trois quart-temps » regrette Jalen Green. « On faisait circuler la balle, on pénétrait puis ressortait la balle, et tout le monde était impliqué. Dès qu’on a été dans la difficulté, on a voulu jouer le un-contre-un. On ne s’est plus préoccupé de la défense. On ne pensait qu’à marquer des paniers, et ça nous a sortis du match. »

La bonne nouvelle, c’est que Houston a plutôt bien joué pendant 43 minutes. Jusque là, l’équipe explosait rapidement, et le Houston Chronicle rapporte que sur les six derniers matches, les coéquipiers de Christian Wood avaient été menés de 21, 14, 17, 28, 40 et 17 points. Il y a donc du progrès…

« Les cinq dernières minutes ne me rendent pas moins fier de notre groupe » assure Stephen Silas. « C’est la définition de ce qu’on est pour l’instant, et il nous manque encore un peu… On fait les erreurs typiques d’une jeune équipe, mais on se bat. Quand je suis fier de mes joueurs, c’est sur 48 minutes. Je ne suis pas uniquement fier des 43 minutes car on a besoin d’apprendre et de grandir, et on va continuer de le faire. Ça va le faire, ça va aller. »

De l’optimisme chez le coach, mais Jalen Green ne parvient pas à cacher sa frustration. Le deuxième choix de la Draft n’a gagné qu’un match pour l’instant et on imagine qu’il avait envisagé autre chose pour ses débuts professionnels.

« C’est évidemment frustrant car on continue de perdre… Mais on a vu qu’on pouvait y arriver en se donnant à fond, et en jouant ensemble. On ne peut pas continuer de faire la même chose à chaque match et espérer que le résultat soit différent. Ce n’est pas réaliste. On sait ce qui marche. On l’a montré et on l’a vu. Il faut s’appuyer là-dessus. On le sait désormais. En espérant qu’on puisse s’adapter et garder la même énergie qu’on a eue pendant trois quart-temps. »