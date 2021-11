Alec Burks s’est mué en sauveur

L’ensemble a été plutôt laborieux face au pire bilan de la ligue, mais les Knicks sauront s’en contenter en cette période de turbulences. Alors qu’ils restaient sur six revers en neuf matchs, les troupes de Tom Thibodeau ont fini par arracher la victoire, s’appuyant sur un coup de chaud inattendu d’Alec Burks pour s’imposer 106-99.

Ce dernier a planté cinq paniers à 3-points dans le dernier acte mais a aussi brillé par ses interceptions (5) et ses trois passes décisives dans les 12 dernières minutes du match. Un récital qui a ravi Nerlens Noel, le pivot s’étant offert un retour gagnant après avoir manqué dix jours de compétition.

« C’est une sensation magnifique. J’avais cet état d’esprit de continuer à poser des écrans, lui dire de ne rien changer, peu importe ce dont tu as besoin que je fasse. Et il a mis ses tirs. C’est un vétéran expérimenté et nous voyons ce qu’il apporte à l’équipe ».

Son dernier acte proche de la perfection

Pour Tom Thibodeau, l’apport d’Alec Burks a représenté un pas de plus dans la bonne direction, le coach ayant aussi mentionné les apports d’Evan Fournier (19 points) et Julius Randle, à une passe décisive d’un triple-double.

« J’ai aimé la manière avec laquelle nous nous sommes battus et nous avons trouvé un moyen de l’emporter. On ne peut pas négliger ce qu’Alec a fait, avec cinq interceptions, et des tirs importants, les uns après les autres. Evan a fait un grand match et Julius s’est relancé à la création. Ils nous ont fait avancer », a-t-il déclaré. « C’est facile de se laisser perturber dans cette ligue. Et donc, vous devez vous en protéger. Je pense que si vous regardez derrière ou un peu trop loin, vous allez manquer le moment présent. Et c’est là-dessus qu’on doit être focalisés ».

Alors que les Knicks avaient renforcé leur ligne arrière cet été en allant chercher Kemba Walker pour épauler Derrick Rose et Immanuel Quickley puis en optant pour Evan Fournier pour occuper le poste d’arrière titulaire, Alec Burks a eu un apport régulier en sortie de banc depuis le début de saison. Sa sortie de la nuit l’a confirmé, mais ne représente pas un aboutissement pour l’intéressé, qui estime n’avoir fait que son devoir.

« J’essaie juste de gagner un match », a-t-il expliqué. « Ce sont des choses qui arrivent. C’était ma nuit, mais je ne le ressens pas plus que ça. Je suis dans le moment présent et c’est fini, même si tout le monde m’en parle ».

L’heure n’est en effet pas vraiment à l’auto-congratulation à New York alors que de gros tests se profilent pour les Knicks, avec un déplacement dès ce soir à Chicago, puis les réception des Lakers et des Suns, et à nouveau deux déplacements pour finir le mois de novembre : Atlanta et Brooklyn.