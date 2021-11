Et de 11 victoires consécutives pour Chris Paul et les Suns !

Encore privés de Luka Doncic, les Mavs ont tenu tête aux Suns pendant trois quart-temps avant de craquer sous les coups de boutoir de Devin Booker et Mikal Bridges, tous deux à 19 points. Chris Paul (18 points, 14 passes) a également été magistral dans la fin de match face à Kristaps Porzingis (23 points, 12 rebonds) qui a, comme son équipe, manqué d’essence (et d’adresse) dans le final.

Les Suns engrangent donc une 11e victoire de suite (112-104), soit leur plus longue série de victoire depuis les Suns de Mike D’Antoni et Steve Nash en 2006/07. C’est même la 8e victoire d’affilée face aux Mavs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Suns accélèrent en dernier quart. Monty Williams appelle ça de « l’endurance mentale ». Et ses Suns en ont encore fait preuve hier soir face à Dallas. À la traîne en début de dernier quart-temps, Phoenix a su accélérer le tempo en attaque, et serrer la vis en défense, quand ça compte le plus. Tenant les Mavs à 6/21 aux tirs pour 20 points quand eux ont rentré 65% de leurs tirs (13/20 dont 5/7 à 3-points), les Suns ont plié l’affaire comme des grands en quatrième quart-temps.

— Des Mavs sans shooteurs. À 12/40 à 3-points, les Mavs n’ont pas été en verve derrière l’arc. Que ce soit Tim Hardaway Jr. qui finit à 7/21 aux tirs dont 2/10 de loin, Jalen Brunson à 7/19 dont 1/4 ou Reggie Bullock à 3/8 dont 0/5… et Frank Ntilikina qui termine avec une bulle : 0/7 aux tirs dont 0/4 à 3-points, Dallas n’a pas été suffisamment adroit pour pouvoir rivaliser. Car en face, Phoenix a été propre à 48%.

— Phoenix à l’expérience. Dans un match qui avait de petits airs de playoffs, car deuxième rencontre en trois soirs pour les deux équipes, les Suns ont fait parler leur expérience collective. Jamais en panique malgré les difficultés, d’un Devin Booker à 3/12 en première mi-temps par exemple, Phoenix a tranquillement tenu son rang avant de monter l’intensité défensive en dernier quart. Devin Booker a ainsi remis les pendules à l’heure en deuxième mi-temps avec 13 de ses 19 points (à 4/8 aux tirs dont 3/4 à 3-points).

TOPS/FLOPS

✅ Mikal Bridges. Parfait à la mi-temps avec ses 17 points à 6/6 aux tirs, l’ailier a été plus discret au retour des vestiaires, mais il termine tout de même à 100% à 19 points, plus 4 rebonds et 3 passes. Il faut dire qu’il en était à 12/32 aux tirs sur ses trois derniers matchs.

✅ JaVale McGee. Longtemps moqué pour certaines de ses cagades entrées dans la légende, JaVale McGee est, depuis son passage aux Warriors, devenu un vrai contributeur au poste de pivot, qu’il soit titulaire ou remplaçant. Hier soir encore, l’immense intérieur des Suns a fait parler son envergure et sa puissance près du cercle avec 14 points, 6 rebonds et 2 passes en 16 minutes seulement !

✅ Kristaps Porzingis. Il avait fini à 21 points, 8 rebonds et 7 passes face à ces mêmes Suns mercredi soir. Hier, KP a rectifié le tir en passant de 7/20 à 8/13 mais ça n’a pas encore suffi. Néanmoins, la licorne lettonne confirme sa bonne forme du moment avec un nouveau double-double à 23 points et 12 rebonds.

⛔ Tim Hardaway Jr. C’est un peu l’histoire de sa carrière. Parfois si brillant sur certaines séquences qu’on s’imagine aisément qu’il pourrait suivre les traces de son paternel vers un All-Star Game, Tim Hardaway Jr. est toujours aussi inconstant dans son apport offensif. Dans sa neuvième saison. Hier soir, il était en travers (comme au match précédent) et finit à 18 points en 21 tirs dont un tout petit 2/10 de loin.

⛔ Frank Ntilikina. Sans Luka Doncic, le Français avait une chance de jouer plus. Au final, avec 18 minutes, Frank Ntilikina a raté le coche, terminant à 4 points à 0/7 aux tirs dont 0/4 à 3-points. Petite consolation, à part son adresse en berne, le médaillé d’argent olympique a été actif avec 5 passes, 3 rebonds et 3 interceptions.

LUKA DONCIC DE RETOUR DIMANCHE SOIR ?

Touché au genou gauche ainsi qu’à la cheville gauche, Luka Doncic a manqué un deuxième match de suite hier soir. Mais les Mavs ont indiqué que la star slovène s’était entraînée, étant même présent durant l’échauffement hier soir à Phoenix. Jason Kidd espère pouvoir le retrouver pour le match de dimanche soir à Los Angeles face aux Clippers.

LA SUITE

Dallas (9-6) : nouvelle étape du « road trip » à Los Angeles pour un match de matinée face aux Clippers, dimanche soir (21h30).

Phoenix (12-3) : réception de Denver, dans la nuit de dimanche à lundi (02h00).