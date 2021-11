Les Wolves satisfaits d’avoir enfin maîtrisé un « back-to-back »

Pour la deuxième fois (en douze occurrences) depuis l’arrivée sur leur banc de Chris Finch, en février dernier, les Wolves ont bouclé un « back-to-back » avec deux victoires au compteur. La première fois, c’était fin avril, contre Utah puis à Houston, mais les joueurs de Minneapolis ne jouaient déjà plus rien, à ce stade de la saison 2020/21.

Cette fois-ci, l’exercice 2021/22 est tout nouveau et ces deux succès des Wolves, face à Sacramento puis San Antonio, interviennent à point nommé.

En effet, le calendrier de la franchise du Minnesota est plus clément cette semaine (il reste les Grizzlies et les Pelicans à affronter) et c’est à ce moment-là qu’il faut engranger les victoires, pour espérer prétendre aux playoffs (Top 8), ou ne serait-ce qu’au « play-in » (Top 10).

Les jeunes loups encore en période d’apprentissage

Cette nuit, au lendemain de leur succès contre les Kings, les Wolves avaient donc à coeur de ne pas se rater face aux Spurs et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont assuré (+25) pour décrocher leur sixième victoire de la saison (en quinze matchs).

« [Les joueurs] ont fait tout ce dont nous avons parlé. Ils étaient prêts, tranchants et notre défense a été excellente dans le premier quart-temps », se réjouissait Chris Finch, pour le Star Tribune. « En plus, offensivement, nous avons probablement joué avec le plus de détermination et d’intention depuis le début de saison. »

Très concernés, très tôt (13-0 pour commencer, 22-3 après sept minutes et 34-20 après douze), les coéquipiers de Karl-Anthony Towns (25 points, 12 rebonds, 5 passes) n’ont ainsi jamais laissé espérer les Texans, pris à la gorge d’entrée et mis à mal dans tous les compartiments du jeu (ou presque). Malgré quelques frayeurs, après leur relâchement entre les premier et dernier quarts-temps.

« La prochaine étape pour nous sera de ne pas laisser une chance [à nos adversaires] de revenir à moins de 10 points, quand nous prenons une avance considérable comme [hier soir]. Car c’est ce que réussissent à faire les grandes équipes », prévenait justement le pivot dominicain, dans les colonnes de l’Associated Press, par rapport au fait que les Spurs ont recollé jusqu’à -5.

« On a pris une raclée », déplorait de son côté Gregg Popovich, pour le San Antonio Express-News. « Il faut accorder du crédit aux Wolves. Ils étaient en back-to-back, mais ils ont été physiques, énergiques, ils ont bien shooté, ils s’en sont tenus à leur plan de jeu et ils nous ont dominés dans beaucoup de secteurs. Ça a été une mauvaise soirée pour nous, personne n’a réussi un bon match. Et quand ça arrive, voilà le résultat. »

Un résultat motivé par le fait que les Wolves avaient des choses à (se) prouver, devant leur public. « Nous étions affamés et nous voulions prouver que nous pouvons gagner des matchs en back-to-back », expliquait Karl-Anthony Towns.

Patrick Beverley a interdit les sorties

De plus en plus solides défensivement (trois matchs d’affilée à moins de 100 points encaissés), comme l’ont prouvé leurs premier (20 points encaissés) et dernier (12 points encaissés) quarts-temps cette nuit, les hommes de Chris Finch étaient donc désireux de ne pas laisser passer cette opportunité d’enchaîner deux victoires de rang.

Eux, qui en ont déjà eu la possibilité la semaine dernière, à Los Angeles, quand ils ont disposé des Lakers avant de s’incliner contre les Clippers.

« [Patrick Beverley] nous a dit de ne pas reproduire ce que l’on a fait lors du back-to-back à Los Angeles », confiait d’ailleurs Anthony Edwards, à ce sujet. « Il nous a dit de rester à la maison, d’appeler quelques coéquipiers et de jouer à la console. Puis de dormir dès qu’on a sommeil. »

Et même si le n°1 de la Draft 2020 (13 points, 5 rebonds, 6 passes) a été un peu plus discret qu’à l’accoutumée, en relais de Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell (22 points, mais à 6/19 aux tirs), cela n’a pas eu d’incidence sur le résultat de la rencontre, car le banc des Wolves a été performant la nuit dernière (41 points en cumulé).

« C’est le meilleur match de Jaden [McDaniels, 13 points et 6 rebonds], le meilleur match de Taurean [Prince, 13 points] et peut-être le meilleur match de Malik [Beasley, 15 points], au niveau du shoot [5/11 à 3-points]. Ça ne pouvait pas arriver à un moment plus opportun », reconnaissait pour finir Chris Finch.