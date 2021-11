Le maillot de Dirk Nowitzki sera retiré le 5 janvier 2022

Quelques semaines avant Kevin Garnett, dont le maillot sera retiré le 13 mars, les Mavs vont célébrer Dirk Nowitzki en accrochant son célèbre numéro 41 au plafond de l’American Airlines Center. Selon Marc Stein, toujours bien informé sur Dallas, la cérémonie du retrait de maillot aura lieu le 5 janvier pour la rencontre face aux Warriors !

Revenu dans sa franchise de toujours cet été dans un rôle de consultant, Dirk Nowitzki possède déjà une rue à son nom près de la salle des Mavericks, et sa silhouette orne le parquet.

Une vraie légende, considérée par beaucoup comme le meilleur Européen de l’histoire de la NBA, et il fait partie des 76 meilleurs joueurs de l’histoire. À la retraite depuis avril 2019, l’Allemand a quitté la scène avec plus de 31 000 points en carrière, 14 sélections All-Star, un titre de MVP, et un titre de champion NBA.