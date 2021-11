Les GMs veulent aussi former leur syndicat

Les joueurs, les entraîneurs et les arbitres ont le leur, et ce sera bientôt aux GMs de NBA de posséder un syndicat. ESPN annonce ainsi que les dirigeants accélèrent leurs démarches, débutées en mars, dans ce sens.

Les GMs ont en effet déjà formé un comité directeur chargé de mettre en place une constitution, formant également une SARL et informant la NBA de leur intention. Le but de ce syndicat sera de soutenir collectivement les dirigeants, en leur offrant notamment le contact d’avocats et de spécialistes des relations publiques en cas de besoin.

Pourquoi les GMs accélèrent-ils le mouvement ? Visiblement, l’affaire Neil Olshey effraie tout le monde, alors que le patron sportif des Blazers doit répondre de sa gestion, jugée « brutale » par certains employés.

Alors que la pandémie du Covid-19 est passée par là, entraînant de grosses pertes financières pour les clubs, beaucoup de dirigeants craignent ainsi que ces « enquêtes de moralité » soient utilisées par des clubs (voire carrément montées de toutes pièces) pour casser des contrats, et ainsi économiser des millions de dollars.