D’Angelo Russell a toujours du mal à se faire… au nouveau ballon

Les Wolves sont encore lancés dans une belle galère, et D’Angelo Russell ne semble pas être en mesure de changer la dynamique actuelle de son équipe. Le meneur, qui avait été étincelant (et All-Star) à Brooklyn lors de la saison 2018/19, n’a jamais vraiment retrouvé son meilleur niveau depuis son départ de la conférence Est, entre son escale sans saveur à Golden State, et son manque de constance depuis son arrivée à Minneapolis.

Tout laissait pourtant croire qu’il allait retrouver de l’allant après avoir réalisé son rêve en faisant équipe avec son meilleur pote, Karl-Anthony Towns. Mais il semble encore à la peine aujourd’hui, un an et demi après son arrivée, à la recherche du rôle qu’il peut occuper aux côtés de Karl-Anthony Towns et d’Anthony Edwards.

Une préférence pour les ballons déjà un peu usés

Pour ne rien arranger, D’Angelo Russell s’est à son tour plaint du nouveau ballon introduit par la NBA, passé de Spalding à Wilson depuis la reprise. Un nouveau ballon qu’il n’arrive pas à apprivoiser. Plutôt problématique quand on est joueur de basket.

« Je suis plus préoccupé par le changement de ballon que par les nouvelles règles », a-t-il déploré. « Ça fait une grande différence pour nous lorsque le ballon n’est pas déjà un peu usé. Avant, un ballon neuf réagissait toujours un peu différemment d’un ballon déjà « rodé ». C’est un ajustement pour tout le monde ».

Problème : avec le revêtement du ballon Wilson et cet aspect neuf, le meneur peine à retrouver ses marques.

« Même un « vieux » ballon ne donne pas l’impression d’être usé. On a toujours l’impression que la texture est si fine qu’elle ne s’use pas. Je pense que c’était probablement un objectif, de vouloir probablement garder les ballons comme neufs, permettre au matériau de résister au temps et de ne pas s’user ».

Des pourcentages au tir en nette baisse

Même s’il a ajouté que cette raison ne pouvait totalement justifier sa maladresse actuelle au tir, force est de constater que D’Angelo Russell n’a jamais aussi mal shooté de sa carrière, lui qui n’a jamais tourné sous les 40% de réussite au tir sur une saison, et culmine péniblement aujourd’hui à 38.4% d’adresse générale.

Ce n’est pas vraiment mieux de loin avec 34% tout rond, à peine plus d’un panier réussi sur trois tentatives, là aussi l’une de ses pires moyennes en carrière.

Dans la lignée de ses sorties précédentes sur ce point la nuit dernière (6/15 au tir dont 1/6 de loin), D’Angelo Russell a pu se consoler par son activité dans le final, ses 6 points et 3 passes décisives ayant contribué à la victoire de ses Wolves face à des Kings (107-97) également mal en point.