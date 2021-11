NCAA | Michigan tombe sur son parquet face à Seton Hall

On vous parlait récemment de Seton Hall par le biais de son Frenchy, l’intérieur senior Alexis Yetna. Mais les Pirates méritent bien leur mention en ce début de saison car ils sont pour le moment invaincus, à trois victoires en trois matchs, après avoir réussi l’exploit d’aller battre Michigan sur son parquet (67-65).

Des Pirates d’attaque

Tout comme Marquette face à Illinois, Seton Hall a profité du début de saison, et des grosses écuries encore en rodage pour aller réussir un « upset » derrière 16 points de Jared Rhoden, plus 13 points par tête pour les deux remplaçants, Tray Jackson et Bryce Aiken. Pour la troisième fois en trois matchs, c’est donc un joueur différent qui a terminé meilleur scoreur des Pirates.

Dans le match dans le match, entre les deux Français engagés, Alexis Yetna (5 points, 4 rebonds) a remporté son duel à distance face à Moussa Diabaté (1 point, 2 rebonds, 1 contre). Michigan avait pourtant pu compter sur un match solide de son pivot star, Hunter Dickinson (18 points, 9 rebonds, 4 passes), bien aidé par le double-double de Devante Jones (11 points, 12 rebonds).

Eli Brooks (17 points, 6 rebonds, 4 passes) avait aussi réussi un bon match mais le freshman Caleb Houstan est lui passé au travers avec un petit 1/9 en adresse pour 4 points et 3 passes. À 3/15 à 3-points et seulement 9 points de leur banc, les Wolverines de Juwan Howard ont craqué dans le finish et concèdent ainsi leur premier revers de la saison.

BYU explose les Ducks

C’est une semi tradition du côté de Portland. Le « Phil Knight Invitational » essaie de réunir chaque saison des équipes universitaires de premier plan pour des rencontres sur le parquet du Moda Center. Par le passé, on avait pu voir le Gonzaga de Killian Tillie et Rui Hachimura, ou le Memphis de James Wiseman. Cette année, le tournoi s’est résumé à une seule et unique rencontre, entre BYU et Oregon.

Et, le moins qu’on puisse dire, c’est que les locaux d’Oregon ont été maltraités ! Scotchés à 18 points en première mi-temps, les Ducks ont été incapables de rivaliser avec les Cougars emmenés par Alex Barcello (25 points) et Te’Jon Lucas (12 points). Pourtant classé 12e selon le classement AP dans le pays, Oregon a été dépassé par les événements, largués à 33 points et défaits largement (81-49). D’ailleurs, BYU est la première équipe non classée à mettre 30 points dans la vue d’une équipe du Top 15 depuis 1993 !

« Je suis déçu de nos joueurs mais encore bien plus déçu par moi-même », a commenté Dana Altman après cette déconvenue. « Je dis ça sincèrement. Je suis remonté contre moi-même car il n’y a aucun moyen, avec le talent qu’on a dans cette équipe qu’un tel résultat puisse advenir. »

Maryland se troue, Memphis serein

Comme BYU en Oregon, George Mason est allé jouer les trouble-fêtes dans le Maryland. Sous la houlette de son nouveau coach, Kim English, George Mason a vaincu les Terrapins sur leur parquet, pour ce qui est tout simplement la première victoire des Patriots face à Maryland !

D’Shawn Schwartz (24 points) et DeVon Cooper (16 points) ont été les fers de lance de George Mason face à des Terrapins maladroits à 3-points (9/28) et aussi aux lancers (7/13). En pleine confiance, George Mason a fini à un étincelant 12/24 derrière l’arc pour empocher une quatrième victoire en autant de matchs.

Par ailleurs, tout roule pour Memphis qui a engrangé une troisième victoire en autant de matchs, en battant facilement St. Louis mardi soir (90-74). Les deux freshmen des Tigers, Emoni Bates (16 points, 3 rebonds, 2 passes de moyenne) et Jalen Duren (13 points, 8 rebonds, 5 contres de moyenne), répondent parfaitement aux attentes pour le moment.

Eddy Kayouloud se montre face aux champions

S’il n’y a pas vraiment eu match entre Central Arkansas et Baylor hier soir à Waco, le Français Eddy Kayouloud a bien choisi son moment pour briller. Avec 14 points et 7 rebonds, l’ailier junior a confirmé son montée en puissance (après ses 10 points face à Butler pour son deuxième match). Il a tout simplement fini meilleur scoreur de son équipe, face à l’armada de Baylor qui a égalé un record historique aux interceptions avec 21 prises.

On notera également le bon début de saison de Josh Mballa qui a réussi son premier double-double de la saison avec Buffalo qui s’est imposé face à North Texas (69-66). L’intérieur français a cumulé 17 points et 10 rebonds en 36 minutes, après une première sortie encourageante à 13 points et 8 rebonds pour ouvrir sa saison.

Dans le même registre, tout va bien pour Maxime Raynaud à Stanford. Intégré au cinq majeur depuis son double-double face à Santa Clara, l’intérieur français a enchaîné deux bons matchs, dont 11 points et 6 rebonds face à San Jose State, puis 9 points et 3 rebonds face à Valparaiso, deux victoires de rang.

