NCAA – Marquette réalise l’upset face à Illinois

Toujours privé de son meilleur joueur, Kofi Cockburn, suspendu 3 matchs pour avoir vendu certains objets et souvenirs avant que la fameuse « NIL rule » ne soit mise en place, Illinois avait commencé sa saison par deux succès faciles face à Jackson State et Arkansas State. Mais lundi soir, face à Marquette, sur le parquet des Bucks à Milwaukee, les Fighting Illini sont tombés sur un os appelé Marquette (67-66).

Tout s’est joué sur la dernière action, quand Tyler Kolek a piqué le ballon dans les mains du meneur d’Illinois, Trent Frazier, avant de filer au panier pour un layup plus la faute. Félicité par Pat Connaughton après son layup, Kolek a raté son lancer bonus mais une nouvelle interception dans les mains d’Andre Curbelo scellait la victoire surprise de Marquette, soit le premier « coup » de son nouveau coach (ancien de Texas), Shaka Smart.

C’est d’autant plus invraisemblable que ce même Kolek ne savait pas s’il allait jouer en amont du match, après un énorme choc au genou au match précédent qui l’empêchait pour ainsi dire de marcher…

Gonzaga serein

Après sa grosse victoire face à Texas, et les 37 points de Drew Timme, Gonzaga a facilement disposé de la petite fac d’Alcorn State (84-57) pour démarrer sa saison sur trois victoires de suite. Les Zags ont pris le contrôle d’emblée, avec un 27-8 initial après avoir réussi 10 de leurs 13 premiers tirs, pour ne plus jamais le lâcher.

Plus que Drew Timme (10 points, 6 passes, 5 rebonds) et Chet Holmgren (11 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 contres), c’est Julian Strawther (18 points à 7/9 aux tirs qui a été le joueur le plus en vue. A ses côtés, on ne peut manquer de souligner la belle prestation du freshman, très attendu, Hunter Sallis, qui fini à 16 points en 25 minutes en sortie de banc.

Juzang et Bernard font la différence pour UCLA

A trois petits points à la mi-temps, Long Beach State tenait tête à UCLA. Mais Johnny Juzang (25 points) et Jules Bernard (22 points, 7 passes, 5 rebonds) ont placé l’accélération nécessaire pour larguer leur adversaire en deuxième mi-temps (52-34). Mais la victoire finale (100-79) ne satisfaisait ni Mike Cronin, ni ses joueurs. A cause de problèmes défensifs encore importants.

Car, en face, Joel Murray (30 points) et Colin Slater (27 points) ont tous deux établi des records en carrière au point, allumant la mèche de toutes parts en première mi-temps.

« Défensivement, je n’ai pas vu une seule chose où on est bon. J’essaye encore de trouver quelqu’un qui est capable de défendre sur le porteur de balle », a pesté Coach Cronin, qui a construit sa réputation de ce côté-là du terrain. « Je sais que tout le monde est content qu’on ait battu Villanova, mais c’était un match à domicile. On a encore beaucoup de marge de progression. J’ai besoin de leadership et de gars qui assument leurs responsabilités. »

Les résultats majeurs de la soirée

Gonzaga – Alcorn State (84-57)

UCLA – Long Beach State (100-79)

Marquette – Illinois (67-66)

Ohio State – Bowling Green (89-58)

Baylor – Nicholls (89-60)