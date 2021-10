Une révolution en NCAA : TyTy Washington signe un contrat avec Porsche

Il était convoité par de nombreuses facs, dont Arizona mais aussi Baylor, Kansas, LSU et Oregon, et il s’était même engagé dans un premier temps avec Creighton, mais TyTy Washington a finalement opté pour Kentucky en mai dernier.

Aujourd’hui, le jeune meneur natif de Phoenix ne le regrette pas car il vient de signer un contrat avec le concessionnaire Porsche de Louisville. Le gamin de 18 ans a ainsi pu débarquer au centre d’entraînement des Wildcats avec un nouveau véhicule flambant neuf, un Porsche Cayenne 4×4 d’une valeur de 80 000 dollars.

Cela a été rendu possible par une nouvelle règle de la NCAA, la « NIL Rule » (Name, Image, Likeness), qui autorise les joueurs à signer des contrats qui leur permettent d’obtenir des « cadeaux », des avantages en nature telles des voitures et autres objets de luxe. Auparavant, si un joueur NCAA obtenait ce genre de faveurs, il était automatiquement rendu inéligible ou lourdement sanctionné…

« Ils ne viennent pas ici pour leur nom, leur image ou leur image de marque mais je peux vous dire que, jusqu’à maintenant, nos joueurs ont le plus de contrats [NIL] sur le campus », a précisé Coach Calipari. « Il y a seulement dix d’entre eux qui ont profité de cette nouvelle règle. Ils en tirent les bénéfices. »

Attendu comme un « one-and-done », Washington va cependant devoir assurer sur le terrain alors que Kentucky veut retrouver son rang après une des pires saisons de son histoire, conclue à 9 victoires et 16 défaites, et sans qualification au Final Four depuis 2015.