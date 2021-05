NCAA : TyTy Washington choisit finalement Kentucky

Il s’était engagé en faveur de Creighton, l’ancienne fac de Doug McDermott notamment, mais en fait, TyTy Washington (1m91, 84kg) s’est rendu compte qu’il pouvait viser plus haut. Révélation de la saison avec son équipe de AZ Compass, qu’il a emmenée au tournoi national, Washington s’est remis sur le marché des recrues NCAA.

Convoité par Arizona, la fac locale (qui vient de récupérer le Français Adama Bal), mais aussi par Baylor, Kansas, LSU et Oregon, TyTy Washington a opté pour Kentucky, producteur de prospects NBA en série.

« Il y a un grand défi à relever à Kentucky pour le temps de jeu et un rôle de leader », explique le jeune basketteur sur ESPN. « J’ai toujours aimé les défis. La première fois que j’ai parlé à Coach Cal, il m’a dit que si je n’étais pas prêt à parier sur moi-même, ce n’était pas pour moi. J’ai toujours beaucoup cru en moi, peu importe ce qu’on disait. Cette foi me vient de mes parents, de mes entraîneurs et ma famille, et puis du travail que j’ai effectué, surtout quand je traversais des moments difficiles. »

Redonner du clinquant à Kentucky

Classé n°12 dans le Top 100 des lycéens par ESPN, TyTy Washington est en fait le deuxième plus gros prospect sur le poste de meneur, derrière Kennedy Chandler qui jouera pour Tennessee la saison prochaine (avec le Frenchy Quentin Diboundje). Mais il veut être plus qu’un simple meneur, et développer sa polyvalence chez les Wildcats.

« Coach Cal veut vraiment me faire progresser. Il était confiant et direct avec moi pour me présenter son plan et ma place dans l’équipe. Je vais pouvoir jouer à la fois comme meneur mais aussi me déplacer et jouer un peu à l’aile pour faire parler mes qualités de scoreur » détaille-t-il notamment. « J’ai regardé beaucoup de vidéos de Kentucky et ils jouent souvent avec trois arrières. »

Avec Kentucky, TyTy Washington aura en fait un double défi à relever : trouver sa place dans une fac prestigieuse, mais aussi redonner de son clinquant à des Wildcats qui ont vécu une de leurs pires saisons depuis belle lurette…