NCAA : le Français Quentin Diboundje s’engage à Tennessee

Natif de Montpellier passé par le centre de formation de l’Elan Chalon, où il tournait notamment à 13 points, 5 rebonds, 2 passes en championnat espoir en 2019/20, Quentin Diboundje (1m98, 18 ans) a franchi l’Atlantique l’année dernière, en août, pour finir le lycée à la fameuse Montverde Academy.

Le jeune arrière tricolore n’y aura passé que huit mois car il va s’envoler pour le Tennessee où il vient de s’engager, comme l’indique ESPN. Il va y suivre les traces d’un autre Frenchy passé par les Vols, Yves Pons.

« C’était une décision importante pour moi », a expliqué le jeune prospect français ce matin. « Je connaissais Tennessee grâce à Yves Pons que je connais depuis trois ans. J’ai pris cette décision avec ma famille et mon mentor mais aussi Coach Schwartz [assistant chez les Vols]. J’ai une bonne relation, une relation de confiance avec lui. Il me connaît depuis deux ans maintenant. Il m’a beaucoup aidé depuis que je suis arrivé ici à l’Académie. On parle souvent, j’ai confiance en lui. »

Arrivé en Floride pour faire la transition, Quentin Diboundje a cependant eu du mal à attirer l’attention des scouts NCAA, non pas par son jeu, mais tout simplement à cause du contexte de pandémie et du peu de matchs à jouer. Mais une fois que ses vidéos ont fait surface, il a reçu l’intérêt de plusieurs facs prestigieuses, dont Tennessee évidemment mais aussi Georgia, George Washington et TCU.

« Je suis un arrière donc je peux shooter mais je suis aussi très athlétique. Je peux défendre aussi, et j’adore jouer dur en défense, ce qui est toujours apprécié par tes coéquipiers. Je suis aussi à l’aise avec la balle en mains, ayant joué meneur quand j’étais plus jeune. Maintenant que je fais 1m98, je peux aussi jouer à l’aile. »

Déjà capable de défendre sur les postes 1 à 4 selon Ben Wisniewski, son coach à Montverde, Quentin Diboundje a suivi les exploits de son illustre aîné et compatriote pour en prendre de la graine. Mais avec 40% à 3-points sur sa saison en Floride, il veut également faire valoir toutes ses qualités offensives.

« Je regardais ses matchs. J’ai vu celui contre Florida où il a mis 9 contres, c’était incroyable ! Je veux apporter ma défense et montrer que j’ai le niveau pour jouer dans une grande fac comme Tennessee. Et évidemment progresser le plus possible chaque jour. Tennessee avait besoin de shooteurs, ils ont récupéré Justin Powell [un meneur transféré d’Auburn] et maintenant, ils m’ont moi aussi [rires] ! »

Apparu sur le tard sur le circuit des prospects de haut niveau, Quentin Diboundje a néanmoins déjà fait des étincelles sur les parquets hexagonaux. Voyez par vous-mêmes…

Ses highlights à la Montverde Academy

Un joli dunk chez les jeunes