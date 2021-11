NCAA | Le Frenchy Alexis Yetna se montre avec Seton Hall

Transféré de l’Université de South Florida à Seton Hall, Alexis Yetna (2m03, 102kg) démarre sa saison senior et l’intérieur français de 23 ans la commence plutôt bien. Pour sa deuxième sortie sous ses nouvelles couleurs, le natif de St Quentin a en effet fini meilleur scoreur des Pirates avec une performance à 15 points à 5/9 aux tirs dont 3/5 derrière l’arc dans la large victoire face à Yale (80-44).

Par ailleurs, Louis Lesmond n’a pas réussi à enchaîner après sa belle sortie à 11 points puisqu’il termine à 0/4 aux tirs dont 0/3 à 3-points pour sa deuxième apparition avec Harvard. En revanche, Moussa Diabaté (6 points, 8 rebonds) a encore réussi à se montrer utile pour Michigan qui empoche un deuxième succès de rang.

Drew Timme établit son nouveau record à 37 points

Projeté parmi les favoris, si ce n’est le grandissime favori, au titre de meilleur joueur universitaire cette saison, Drew Timme n’a pas tardé à se mettre en lumière. Après une première discrète face à Dixie State, avec 11 points et 4 rebonds seulement, l’intérieur star des Zags a scoré tout autant… sur les cinq premières minutes du duel au sommet de ce weekend face à Texas.

Intenable dans la peinture, il a mis ses Bulldogs sur les bons rails en commençant à 5/5 aux tirs et en explosant son précédent record en carrière à 30 points, en terminant à 37 unités, à 15/19 aux tirs, plus 7 rebonds et 3 passes. Face à la tornade Timme, un natif du Texas, les Longhorns ont bu la tasse, à -20 à la pause…

« C’est une grande victoire collective car c’est une grosse équipe en face », a réagi le héros du jour sur ESPN. « Je prends toujours du plaisir quand je joue. C’est une joie de pouvoir disputer ces matchs. Pouvoir jouer dans ce type de situation et ce type de pression, c’est un privilège. On est reconnaissant de pouvoir jouer des matchs de haut niveau. »

Les Bulldogs remportent leur 53e match de suite à domicile. La dernière fois qu’ils ont perdu, c’était en 2018 !

Les stats complètes des Frenchies

Alexis Yetna (Seton Hall) : 15 points (5/9 aux tirs dont 3/5 à 3-points), 3 rebonds, 1 balle perdue en 22 minutes

Moussa Diabaté (Michigan) : 6 points (2/3 aux tirs), 8 rebonds, 1 interception, 1 contre en 15 minutes

Louis Lesmond (Harvard) : 1 point (0/4 aux tirs dont 0/3 à 3-points), 1 rebond, 1 interception, 1 contre en 22 minutes

Quentin Diboundje (Tennessee) : 0 point (0/2 aux tirs), 1 rebond en 2 minutes

Les résultats majeurs du weekend

Samedi 13 novembre :

Gonzaga – Texas (86-74)

Michigan – Prairie View (77-49)

Duke – Campbell (67-56)

Memphis – North Carolina Central (90-51)

Dimanche 14 novembre :

Tennessee – East Tennessee State (94-62)

Florida – Florida State (71-55)

Seton Hall – Yale (80-44)