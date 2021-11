Enfin le vrai déclic pour Kristaps Porzingis ?

Touché au dos fin octobre, Kristaps Porzingis n’aura finalement manqué qu’une dizaine de jours de compétition. Il faut croire que cette période de récupération lui a été bénéfique au regard de ses performances depuis son retour.

Après avoir planté 32 points au match précédent face aux Spurs, il s’est offert un match-référence face aux Nuggets de Nikola Jokic, avec 29 points (11/20 au tir, dont 5/8 à 3-points), 11 rebonds, 3 passes, 1 contre et 2 interceptions.

Classique mais efficace

KP n’a pourtant rien fait d’exceptionnel, se « contentant » de mettre ses tirs ouverts, à 3-points ou à mi-distance, exploitant la création de Luka Doncic, sur « pick-and-pop » notamment, et en se faisant servir près du cercle. Pour le style, on retiendra son fadeaway sur Nikola Jokic, mais pour le reste, du classique. C’est à se demander comment son adaptation a pu être aussi compliquée dans le Texas en dehors des blessures, alors que ses talents de finisseur sont là, et que les Mavs ont de quoi faire à la création.

L’intérieur letton s’est attiré les félicitations de son coach, Jason Kidd, qui a peut-être participé à lui simplifier la donne en attaque, et qui a pu se satisfaire du rôle joué par KP face à Nikola Jokic au poste 5.

« KP a été super, encore une fois des deux côtés du parquet. On lui demande non pas seulement de scorer pour nous mais aussi de défendre sur le MVP ce soir, et il a fait de son mieux », a-t-il glissé. « On ne veut pas le mettre au poste 5 pendant 40 minutes par match. Sur la saison, on trouve que ça ferait trop. Mais ce soir, c’était la bonne option, et on va continuer à le faire ».

Dans le jeu moderne, la mobilité de Kristaps Porzingis et sa palette offensive font de lui une option plus qu’envisageable au poste 5.

« C’est super », a reconnu Tim Hardaway Jr, alors que Dallas a également déployé un cinq majeur sans véritable intérieur pour fatiguer les Nuggets, en « back-to-back ». « Quand on était dans la bulle, il avait déjà joué un peu au poste 5, et je trouve qu’il est à l’aise. Quand tu as un 5 polyvalent comme ça, ça en fait un joueur dangereux. On doit s’assurer de lui donner le ballon aux endroits où il peut dominer et être efficace pour nous ».

Mieux préparé pour jouer pivot

L’intéressé a également reconnu être plus à l’aise à ce poste, que ce soit, tactiquement mais aussi physiquement, pour résister aux impacts des pivots adverses et prendre des positions préférentielles au poste.

« Je pense qu’on est de plus en plus à l’aise avec les différents cinq, que je sois au poste 4 ou en 5 en tant que seul intérieur. Particulièrement dans un match comme aujourd’hui face à Nikola Jokic, où on sait qu’il va y avoir beaucoup de « pick-and-roll ». Ils étaient dans le deuxième match d’un back-to-back, donc on voulait le mettre dans une situation où il allait devoir beaucoup défendre. Mais ça reste toujours un monstre en attaque. Mais on est de plus en plus à l’aise à jouer de cette façon », a-t-il souligné. « Je suis aussi un peu plus lourd cette saison. Je me sens un peu plus fort, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand je suis sur le terrain, je me sens mieux. Je travaille sur mon physique non-stop, je bosse constamment dessus. Je ne dépense plus autant d’énergie qu’avant dans ces situations au poste 5, c’est un peu plus naturel pour moi maintenant. Je vais essayer de rester à ce poids durant la saison ».

Malgré les péripéties du début de saison, Dallas pointe à 9v-4d, à la troisième place de la conférence Ouest. Et malgré les critiques, Kristaps Porzingis garde le cap en mettant la victoire avant son cas personnel.

« Je suis là pour gagner des matchs, c’est pour ça qu’ils m’ont signé », a-t-il ajouté. « C’est là-dessus que je concentre mon attention, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en réfléchissant à la façon dont je peux progresser physiquement ou dans mon jeu, comment être un meilleur coéquipier. J’ai constamment ces choses en tête et c’est tout ce qui m’importe. Quand on fait un bon match, on en profite un peu, et on retourne direct au travail ».