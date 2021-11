Les Mavericks ont leur version du « very small ball »

Même si Kristaps Porzingis a été très bon et que Luka Doncic a fait le job, avant de sortir sur blessure, c’est lorsque les deux étaient sur le banc que les Mavericks ont fait le break cette nuit face à Denver.

Les Mavericks vont signer un 13-2 pour attaquer la dernière ligne de droite pour passer l’écart de 83-79 en faveur de Denver, à 92-85 pour Dallas. Sur le parquet, un cinq « very small ball » avec Frank Ntilikina et Jalen Brunson à l’arrière, Reggie Bullock et Tim Hardaway Jr. sur les ailes, et Dorian Finney-Smith en pivot. Ce cinq va afficher le meilleur +/- de tout l’effectif pour cette rencontre.

« Dans cette ligue, il y a des équipes qui jouent sans pivot, et qui jouent « small ball ». On n’a pas peur de faire des choses différentes pour gagner » explique Jason Kidd. » Ce groupe a vraiment été bon ».

« On avait conscience qu’ils étaient en back-to-back, et on voulait augmenter le rythme »

Auteur de 13 de ses 19 points dans le dernier quart-temps, Hardaway Jr. s’est éclaté au milieu de ce groupe, se baladant sur les ailes dans un cinq sans véritable position fixe. « J’ai trouvé que c’était funky. Je nous ai regardés, et j’ai vu qu’il n’y avait pas un joueur à 2m00 ou 2m04. Ce qui signifie qu’on voulait attaquer le 4e quart-temps avec du rythme. On avait conscience qu’ils étaient en back-to-back, et on voulait augmenter le rythme. »

Stratégie payante puisque les Nuggets ne parviendront pas à répondre à ce 13-2 avec le seul Nikola Jokic comme danger, orphelin de Jamal Murray, Michael Porter Jr. mais aussi Will Barton.

« On a confiance en tout le monde dans ce vestiaire, et chacun est capable de répondre quand on fait appel à lui » poursuit Kidd. « Quand vous regardez la NBA d’aujourd’hui, cela fait un moment que ça joue « small ball ». On a choisi de mettre Dorian en 5 car leur « second unit » était petite. On avait le sentiment que cela apporterait de l’énergie et du physique, et c’est ce qu’ils ont apporté. Les gars nous ont donné de l’élan dans le 4e quart-temps, et pourtant ils n’avaient pas joué ensemble. »