Pour Tracy McGrady, Tony Parker aurait dû être parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA

Dévoilée le mois dernier par la NBA, la liste des 75 76 (égalité oblige) meilleurs joueurs de l’histoire a fait couler beaucoup d’encre depuis. Nombreux sont ainsi ceux qui se sont étonnés de ne pas y retrouver les noms de Dwight Howard, Pau Gasol, Tony Parker, Klay Thompson, Vince Carter ou encore Manu Ginobili.

Un mois plus tard, Tracy McGrady, lui aussi considéré comme l’un de ces grands « oubliés », ne comprend d’ailleurs toujours pas l’absence de « TP », son ancien coéquipier chez les Spurs, au moment des playoffs 2013.

« Tony Parker mérite d’être dans cette liste », estime-t-il, pour Sports Illustrated. « Selon moi, il y a des joueurs qui n’y sont pas mais qui devraient y être. Il y en d’autres qui y sont mais qui ne devraient pas y être. J’ai la sensation que des joueurs hors de cette liste ont un meilleur CV que certains qui y figurent. »

Et Tracy McGrady de justement continuer, en évoquant le cas Dwight Howard pour appuyer son propos.

« Dwight Howard mérite d’être dans cette liste pour les huit années consécutives où il a été extrêmement dominant », ajoute-t-il. « Et je ne peux pas croire en certains noms qu’ils ont retenu, comme Anthony Davis par exemple. Je ne veux pas lui manquer de respect mais, avant qu’il ne rejoigne LeBron James et ne gagne un titre avec les Lakers… Je veux dire, vous pensez vraiment que, si Anthony Davis prenait sa retraite maintenant, il aurait une meilleure carrière que Dwight Howard ? Car ce n’est pas le cas. »

Déception digérée pour Tony Parker et Dwight Howard

De leur côté, Tony Parker comme Dwight Howard ont néanmoins assuré être désormais en paix avec cette liste.

« Le plus important pour moi, c’est le Hall of Fame, car c’est ce qui reste dans le temps », réagissait Parker, la semaine dernière. « Bien sûr que ça m’aurait fait plaisir d’être dans cette liste, mais ils n’ont pas touché au Top 50 [de 1996, ndlr], donc c’était dur de choisir 25 ou 26 joueurs, sur les 25 dernières années. Mais ça m’a fait plaisir de voir que j’étais dans le Top 3 des oubliés, avec Klay Thompson et Pau Gasol. Après, ce sont les goûts et les couleurs… […] Et je préfère largement ma carrière à celle de certains qui sont dans les [26] nouveaux. Je préfère largement gagner des titres, avoir des souvenirs gravés à jamais avec ma famille et mes amis, puis entrer au Hall of Fame, que d’être dans cette liste. »

« Je devrais probablement être dedans, mais c’est ok », confiait quant à lui Howard, la semaine dernière également. « Je ne suis plus fâché par rapport à ça, je l’ai peut-être été pendant 30 secondes. Puis je me suis dit ‘La vie est belle, je suis en vie et je joue toujours au basket, après 18 saisons dans la ligue’. Qui se soucie d’une liste qui a été faite par des personnes qui n’ont jamais joué au basket auparavant ? Qui ? »

Il convient cependant de rappeler que ce sont justement des joueurs, actuels comme anciens, qui ont confectionné cette liste, en compagnie de coachs, dirigeants et journalistes.