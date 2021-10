Comme d’habitude avec ce type de classements, ce sont les absents qui font davantage parler que les présents.

En dévoilant la nuit dernière sa liste des 76 (à cause d’une égalité) plus grands joueurs de son histoire à l’occasion de sa 75e saison, la NBA n’a pas fait exception car, depuis, les débats font rage.

Rappelons que la ligue a donc décidé de garder intacte la liste des 50 meilleurs joueurs de l’histoire établie en 1996, et donc de ne rajouter que 25 noms. Une bonne partie des fans actuels n’auraient sans doute pas été trop chagrinés par le remplacement des Paul Arizin, Dave DeBusschere ou Sam Jones par des légendes plus récentes mais comme le rappelle Tim Reynolds, dans une tribune pour l’Associated Press, ces joueurs sont les fondations de la NBA et méritent également une reconnaissance, même si leur impact est désormais largement dilué dans le temps.

Rappelons aussi que ces classements sont forcément imparfaits. Sur les 25 nouveaux noms, il y a sans doute 20 incontournables qu’il est impossible de remplacer, les LeBron James, Kobe Bryant, Tim Duncan, Stephen Curry…

Des critères mouvants selon les personnes

Les débats portent donc sur les dernières places, sur lesquelles en effet on peut joyeusement s’écharper. Car comment départager des joueurs ayant joué à des postes différents, dans des époques différentes, dans des situations différentes ? Faut-il davantage prendre en compte le talent individuel pur ? Les réussites collectives ? Les titres ? Les sélections All-Star ou All-NBA ? Les records statistiques ? L’impact populaire ?

Suivant ce qu’on définit comme les arguments prioritaires, les noms des « oubliés » changent. En France, on évoque forcément Tony Parker. Aux Etats-Unis, on parle davantage de Dwight Howard, Vince Carter ou Tracy McGrady.

Steve Kerr, qui a regretté l’absence de Klay Thompson et Draymond Green, a reconnu la difficulté de la tâche.

« Juste en regardant la liste, et en pensant à toute l’histoire de la NBA, comment choisir ? Je l’ai regardée et il me semble qu’il y a 50 ou 60 gars qui étaient en quelque sorte automatiques. Et puis après, on fait des choix. Vous ne pouvez pas vous tromper ou vous ne pouvez pas avoir raison, selon la façon dont vous regardez les choses. »

Mais pour le plaisir de débattre, et en reprenant vos votes, on vous demande qui est selon vous le principal « oublié » de la liste des 76 plus grands joueurs établie par les votants choisis par la NBA.