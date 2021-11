Lonzo Ball se venge encore d’une ex

Ce n’était pas son premier retour à Los Angeles pour affronter les Lakers puisqu’il avait déjà joué deux fois au Staples Center avec les Pelicans en 2019/2020, mais c’est assurément son plus réussi.

Lonzo Ball a en effet collé 27 points, 8 passes et 7 rebonds à 10/13 au shoot et 7/10 à 3-pts aux champions 2020. Adroit et toujours avec l’envie de mettre du rythme, l’ancien joueur des Lakers a tout simplement réalisé son meilleur match de la saison et s’est offert une nouvelle revanche face à une ex, après son triple-double contre New Orleans en début d’exercice.

Un mal pour un bien

Existait-il un petit sentiment de revanche envers les Lakers ?

« C’était sympa de jouer à domicile. Toute ma famille était ici, mes proches aussi, et ils venaient aux matches », se souvient-il pour NBC Sports, lui qui est né à Anaheim en Californie et y a passé toute sa carrière jusqu’en 2019 et son transfert vers les Pelicans. « Je sais que je faisais partie d’un business, mais c’était la première fois qu’on n’avait plus vraiment envie de moi en quelque sorte. Après, c’était pour Anthony Davis, donc ce n’est pas honteux. On parle d’un des meilleurs joueurs de l’histoire. »

Malgré les rumeurs de transfert qui ont émaillé son passage à Nola, Ball va réussir les deux meilleures saisons de sa carrière en Louisiane, avant de rejoindre Chicago cet été (dans un transfert toujours surveillé par la ligue). « Pour moi, comme pour Brandon Ingram et Josh Hart, on était heureux de cette situation, de pouvoir repartir de zéro. Ça m’a aidé pour ma carrière, à être un meilleur joueur. »

« Chicago est le meilleur endroit pour moi »

Un joueur dont profitent les Bulls désormais, qui pointent actuellement à la deuxième place de l’Est derrière Washington. Et le frère de LaMelo y trouve son compte puisqu’il pourrait ainsi enfin goûter aux playoffs cette saison pour sa cinquième année dans la ligue.

« Il y a une raison à tout, et je suis là où je suis censé être », conclut-il. « Je me sens bien. Dès le début avec les Bulls, les dirigeants Arturas Karnisovas et Marc Eversley ont fait de l’excellent travail. Les coaches me voulaient aussi et j’ai une excellente relation avec mes coéquipiers. Je voulais jouer dans un endroit où j’étais voulu et où on ne voulait pas me transférer. Chicago est le meilleur endroit pour moi. »