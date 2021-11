Joueurs de la semaine : Kevin Durant et Stephen Curry cartonnent

Sans trop de surprise, la NBA a décidé de nommer Stephen Curry et Kevin Durant comme « Players of The Week ».

Le meneur de Golden State s’est certes raté à Charlotte mais son équipe affiche un bilan de trois victoires en quatre matchs sur la semaine, tout en étant leader de la NBA, et il a réussi un match à 50 points contre les Hawks et un autre à 40 points face aux Bulls. Histoire de boucler la semaine à 34.8 points, 7.8 passes et 5.5 rebonds.

Même bilan (3-1) pour les Nets sur la semaine, avec un Kevin Durant qui fait dans la propreté extrême, compilant 32.3 points et 7.8 rebonds de moyenne, à 63% de réussite au tir !