Un nouveau record à 3-points pour Stephen Curry

Habituellement, quand on parle des meilleurs marqueurs, passeurs ou rebondeurs de tous les temps, la NBA n’évoque que les records en saison régulière. Sauf que cette nuit, elle a fait exception pour Stephen Curry, devenu le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire, saison régulière et playoffs compris.

Pour la NBA, c’est évidemment un moyen de le mettre en avant, et après son 9 sur 17 de loin face aux Bulls, Stephen Curry affiche désormais 3 366 tirs à 3-points en carrière, contre 3 358 pour Ray Allen. Mais… l’ancien shooteur des Celtics et du Heat reste n°1 en saison régulière avec 2 973 réussites à 3-points, contre 2 896 pour le Warrior.

Comme Stephen Curry dépasse les cinq paniers à 3-points par match cette saison, il pourrait dépasser Ray Allen dans 20 matches environ, et on pourra alors écrire qu’il est le meilleur shooteur à 3-points de l’histoire. Pour se rendre compte à quel point il a de l’avance sur Allen, il aura eu besoin de 585 matches de moins pour le dépasser ! Cela représente environ sept saisons !

À propos de record, Stephen Curry détient le record de 3-points inscrits sur une saison, avec 402 réussites en 2016. Après douze matches, il est sur le même rythme avec déjà 64 paniers à 3-points.