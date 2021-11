Le MVP de la nuit | Stephen Curry défie le temps

À 33 ans passés, Stephen Curry est devenu cette nuit le joueur plus âgé de l’histoire à compiler 50 points et 10 passes dans la même rencontre. Une performance majuscule pour permettre aux Warriors de repousser les Hawks, signer une cinquième victoire de suite, et faire le break en tête de la NBA avec un bilan de neuf victoires pour une seule défaite. Tous les poursuivants ont déjà perdu trois matches.

« C’était juste une performance époustouflante de Steph, » a réagi Steve Kerr. « C’était incroyable. Je voulais dire que je n’avais jamais vu ça, mais ça fait sept ans que je vois ça… Donc, j’avais déjà vu quelque chose comme ça et ça reste toujours aussi incroyable à regarder. Il ne vieillit pas ! »

Sur les talons de Michael Jordan

Moyen depuis quelque temps malgré le superbe début de saison des Warriors, Stephen Curry termine la rencontre à 14/28 aux tirs, dont 9/19 à 3-points. Le tout avec 10 passes, 7 rebonds et un 13/13 aux lancers-francs en 35 minutes. Son duel avec Trae Young a atteint des sommets, et Curry signe son 10e match en carrière à 50 points et plus !

C’est son 4e match à 50 points et plus, réalisé après 32 ans, et seul Michael Jordan a fait mieux avec cinq matches à 50 points et plus.

À 33 ans, il a largement le temps de l’égaler et même de le dépasser. Célébré par des « MVP, MVP » et une standing ovation, Curry a savouré cette nouvelle perf’, et il est revenu sur cette sensation de main chaude.

« C’est toujours sympa, mais on n’entre pas sur le terrain avec un chiffre en tête. Mais quand on commence à dérouler, on essaie juste de continuer » explique Stephen Curry, auteur de 18 points dans le 3e quart-temps pour renverser le match. « C’est un peu difficile à expliquer parce qu’il est évident que vous mettez les deux premiers et ils étaient tous les deux dans le rythme… La manière dont le ballon quitte votre main est agréable. Vous restez dans le moment présent et chaque possession commence à s’appuyer sur la précédente. Peut-être qu’à la mi-temps, c’est le tir qui nous a ramenés à quatre points qui nous a dynamisé dans les vestiaires. On revient dans le troisième quart-temps, et c’est là que vous commencez à attendre que l’avalanche tombe – et elle est tombée. »