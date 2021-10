Stephen Curry sort son premier triple-double depuis cinq ans !

Ironie de l’histoire, c’est face à Russell Westbrook, roi incontesté du triple-double, que Stephen Curry a réalisé cette nuit son 8e triple-double en carrière. Son premier depuis janvier 2016 avec 21 points, 10 rebonds et 10 passes pour permettre aux Warriors de s’imposer sur le parquet des Lakers.

« J’ai joué comme une merde… mais si nous sommes capables de gagner un match comme celui-là, en se créant de bons tirs et en restant solides en défense, c’est de bon augure pour nous » a déclaré le double MVP après la rencontre, auteur notamment d’un improbable raté sur un dunk-lay up.

Gagner chez les Lakers avec un Stephen Curry à 5/21 (un autre hommage à Westbrook ?), c’est aussi ce que retient Draymond Green. « C’est un énorme avantage. On s’appuie tellement sur lui et nous allons encore beaucoup compter sur lui. Mais c’est génial de gagner un match alors qu’il a vécu une soirée comme ça, et qu’il n’a jamais réussi à trouver son rythme. »

Un effectif riche

À défaut de trouver la mire, Stephen Curry a été actif dans le jeu. Il est allé prêter main forte à ses grands, il a distribué le jeu, et puis, il a tout de même planté un 3-points dans les moments chauds.

« On a gardé notre sang froid » retient aussi le meneur. « Nous n’avons pas perdu la balle en seconde mi-temps, et c’était un énorme avantage simplement pour garder notre rythme et trouver de bonnes positions. Mais le fait que tous ceux qui étaient sur le terrain aient contribué de manière significative témoigne de notre richesse d’effectif et de la manière dont nous voulons jouer. Nous sommes très satisfaits sur ce point et c’est bon d’être à 1-0. »