Russell Westbrook : « En tant que fan des Lakers, j’ai bouclé la boucle »

Après onze saisons d’affilée au Thunder, Russell Westbrook est devenu un voyageur depuis 2019. Il a poursuivi sa carrière à Houston, avant de vivre la saison 2020/2021 à Washington et le voilà désormais à Los Angeles, chez les Lakers, pour la saison prochaine.

Mais ses passages aux Rockets et aux Wizards sont sans commune mesure avec le fait de signer avec LeBron James et la franchise californienne.

« Je viens de Los Angeles, et on espère toujours pouvoir jouer chez soi », a raconté le MVP 2017 pour ESPN. « C’est quelque chose qui a toujours tourné dans ma tête, je me disais que, peut-être, un jour… Mais ensuite, je faisais machine arrière en me disant que ça n’arriverait jamais. C’est incroyable. Je vais pouvoir être constamment avec mes enfants, mes parents, ma femme. Que demander de plus ? Je pense que je n’ai pas encore réalisé. J’ai grandi non loin d’ici, j’ai vu les parades de champion, j’essayais de manquer l’école pour aller les voir. En tant que fan des Lakers, de natif de Los Angeles, j’ai désormais bouclé la boucle. »



Une pensée constante pour Kobe Bryant

Porter le maillot jaune et violet, c’est aussi quelque part prendre la suite de Kobe Bryant, décédé le 26 janvier 2020. Westbrook a joué avec l’ancien arrière des Lakers pendant les Jeux olympiques de Londres en 2012 et dans plusieurs All-Star Games. Sans oublier qu’il a affronté Bryant pendant de longues années et à de nombreuses reprises, notamment en playoffs.

« Ça n’a jamais quitté mon esprit. Les choses dont on parlait, lui et moi, sur le fait d’être un jour un joueur des Lakers, ce que ça impliquait. C’est fou d’y penser et ce sera toujours présent en moi dès que je porterai le maillot des Lakers. »

Ce retour à la maison pour Westbrook n’est pas qu’une affaire de souvenirs et de sentiments. Le monsieur triple-double de la NBA rejoint surtout les champions 2020 pour gagner son premier titre et remettre L.A. sur le toit de la ligue.

« C’était une opportunité d’être agressif et de prendre une décision qui va augmenter nos chances de gagner ce 18e titre », relate Rob Pelinka, le GM des Lakers. « On est obsédé par l’idée de ramener un 18e trophée à cette ville. »