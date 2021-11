Soutenu par tout un groupe, Eric Bledsoe retrouve ses sensations

Actuellement sur une série de six victoires consécutives, les Clippers ont enfin trouvé leur rythme de croisière, après leur première semaine ratée (une victoire, quatre défaites). Et les voilà aujourd’hui à la 6e place de la conférence Ouest, avec le même nombre de revers que le Jazz, 3e.

Autour d’un Paul George promu « franchise player », les Reggie Jackson, Nicolas Batum, Ivica Zubac et autres Terance Mann commencent à monter en puissance et, la nuit dernière face au Heat, c’est un autre joueur, en grande difficulté depuis le début de saison, qui s’est mis en évidence : Eric Bledsoe.

Avec ses 21 points, 3 rebonds, 3 passes et 3 contres en 40 minutes, à 9/16 aux tirs et 2/6 à 3-points, le meneur titulaire de Los Angeles a effectivement livré son meilleur match depuis son retour au sein de la franchise californienne. Contribuant, ainsi, à renverser cette équipe de Miami qui a compté jusqu’à 17 points d’avance en cours de rencontre.

« Quand vous arrivez dans un nouvel environnement, vous avez besoin d’un temps d’adaptation », estimait après coup Tyronn Lue, en référence au mauvais démarrage de son joueur. « [Eric Bledsoe] est un grand joueur, sinon il n’en serait pas là où il en est aujourd’hui. Il essayait juste de comprendre son rôle. Et je l’ai trouvé de plus en plus à l’aise lors des deux derniers matchs. Quant à moi, je me sens aussi davantage à l’aise vis-à-vis de lui, de ce qu’il aime et de la façon dont je peux l’utiliser. Je n’abandonnerai jamais l’un de mes joueurs, qu’importe la situation, même si tout le monde n’aura pas le même temps de jeu chaque soir. Au final, je suis juste content pour [Eric Bledsoe]. »

L’heure du réveil ?

Entre ses percussions, ses paniers primés, ses shoots à mi-distance, ses bons décalages et sa défense, Eric Bledsoe a dégagé beaucoup de confiance face au Heat, à partir du deuxième quart-temps. Dépassant finalement pour la deuxième fois de la saison la barre des 20 points, après ses 22 unités en ouverture, chez les Warriors.

« [Mes coéquipiers et les entraîneurs] m’ont simplement dit de jouer mon jeu et de ne pas me soucier de mes erreurs », confiait de son côté le meneur, qui a tourné à seulement 6.9 points de moyenne, à 26% aux tirs et 12% à 3-points, entre les 23 octobre et 7 novembre derniers (huit matchs). « Tout part de la confiance, de l’entraînement et du jeu. C’est ma première saison ici depuis mon retour, donc je cherche juste à bien choisir mes positions de shoot et [hier soir], ça a été un bon début. »

Aux portes du All-Star Game il y a cinq ans, du côté des Suns, et devenu l’un des lieutenants de Giannis Antetokounmpo, chez les Bucks, Eric Bledsoe avait ensuite perdu le fil de sa carrière, à partir de la « bulle » d’Orlando, à l’été 2020. Souffrant, en prime, de la comparaison avec Jrue Holiday, rapidement devenu indispensable à Milwaukee.

La saison dernière, avec les Pelicans, l’ancien pensionnaire de Kentucky n’était d’ailleurs jamais parvenu à s’imposer dans l’ombre de Zion Williamson et Brandon Ingram. Au point d’être transféré cet été chez les Grizzlies, puis de débarquer chez les Clippers par la petite porte, en échange notamment de Patrick Beverley.

De la polyvalence en attendant de l’adresse

C’est donc un joueur en perte de vitesse, mais ravi de revenir en Californie, où il avait démarré sa carrière, qui a atterri sous les ordres de Tyronn Lue. Et le coach angeleno n’a pas hésité à le titulariser directement aux côtés de Reggie Jackson, dans son « backcourt ».

« Dès que vous me mettez sur le terrain, je fais tout mon possible pour aider l’équipe à gagner, peu importe mon poste ou mon rôle », déclarait celui que l’on appelait « Mini-LeBron » à ses débuts. « Je tâche aussi d’être le meilleur coéquipier possible, comme lorsque j’encourage [Reggie Jackson] à être agressif, à avoir le ballon en mains, car il en a besoin et il est phénoménal avec. »

En quête d’impact en l’absence de Kawhi Leonard, Tyronn Lue est conscient qu’un Eric Bledsoe à son meilleur niveau peut offrir un joli coup de boost aux Clippers, que ce soit en défense (deux sélections dans une « All-Defensive team ») ou dans le leadership (il dispute sa 12e saison dans la ligue). C’est pour cette raison que l’ancien entraîneur des Cavaliers pousse le 18e choix de la Draft 2010 à devenir l’un des leaders vocaux de son équipe.

De leur côté, après seulement un mois de compétition, les coéquipiers du joueur de 31 ans ne se veulent pas non plus trop inquiets de ses problèmes d’adresse et ils sont déjà satisfaits de sa polyvalence.

« Nous ne sommes qu’en novembre, la saison est encore longue et il est nouveau ici », rappelait ainsi Nicolas Batum. « Il doit trouver son rythme dans ce groupe, dans ce système. Mais nous savons qu’il peut jouer, ce qu’il peut apporter. En dehors de sa maladresse, tout ce qu’il a fait était super pour nous. À partir du moment où il commencera à rentrer ses shoots, il sera encore meilleur et c’est ce qu’il s’est passé [hier soir]. »