Les Clippers enchaînent un sixième succès de rang face à Miami

Le Heat restait sur deux revers, à Denver, et face aux Lakers en prolongation. Du coup, Bam Adebayo a pris les affaires en main pour son Heat dès le début du match face aux Clippers. Irrésistible, l’intérieur va scorer 19 des 40 points de son équipe, partie sur les chapeaux de roue.

Mais les Clippers vont peu à peu grignoter ce retard grâce à Paul George évidemment (27 points, 5 passes) mais surtout grâce à Reggie Jackson, auteur de ses 22 points en deuxième mi-temps, dont 4 lancers « clutch » en fin de match. Le « supporting cast » des Clippers a aussi été performant pour faire la différence avec Eric Bledsoe à 21 points et Ivica Zubac à 18 points et 11 rebonds.

Beaucoup moins en vue offensivement, ne tentant même pas le moindre tir en deuxième mi-temps, Nicolas Batum a néanmoins réussi à peser sur la fin de match, avec l’ultime interception qui scelle la 6e victoire de rang des Clippers, et la 3e défaite de rang du Heat (112-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Nicolas Batum clutch. En grande forme sur ce début de mois de novembre, Nicolas Batum a enchaîne cinq matchs de suite à 12 points ou plus. Si cette série s’est terminée hier soir face à Miami, l’ailier français a tout de même trouvé un moyen d’influencer la victoire de son équipe dans les ultimes instants. D’abord en revenant à toute berzingue pour contester le tir à 3-points de Duncan Robinson, puis pour récupérer le rebond hyper important suivant ce raté. Et, sur l’ultime remise en jeu du Heat, c’est encore « Batman » qui surgit (malgré les mains de Bam Adebayo sur son maillot) pour intercepter et sceller pour de bon la victoire des Clippers.

— Kyle Lowry presque clutch. Avec 3 points et 4 passes, à 1/7 aux tirs sur les trois premiers quarts temps, Kyle Lowry était passé comme un fantôme sur ce match. Mais, dans le dernier quart, le vieux briscard s’est réveillé, avec pas moins de 22 points, sur les 31 inscrits par son équipe. Intenable à 8/10 aux tirs dont 3/4 à 3-points, il aura tout tenté pour essayer de ramener son Heat. Mais Nicolas Batum aura le dernier mot en défense !

— Deux dynamiques diamétralement opposées. D’un côté, on a des Clippers qui enchaînent donc un 6e succès d’affilée, en pleine bourre après avoir démarré tout doucement, et de l’autre, on a un Heat qui avait commencé la saison tambour battant (6-1) mais qui engrange un troisième revers de suite, dans un « road trip » qui compte encore deux étapes au programme : Utah puis Oklahoma City. Battu deux fois à Los Angeles et à Denver avant ça, le Heat doit se ressaisir, à défaut de quoi, ce voyage sur la côte Ouest aura été une vraie catastrophe…

LES TOPS/FLOPS

✅ Bam Adebayo. Après avoir cumulé 28 points, 10 rebonds, 6 interceptions et 4 passes dans la défaite en prolongation face aux Lakers, l’intérieur a encore été vaillant face aux Clippers, avec 19 points dès le premier quart. L’intérieur star du Heat a même établi son nouveau record de la saison à 30 points, plus 11 rebonds, le tout à 12/18 aux tirs… Mais hélas, trois fois hélas (car 3e défaite de suite), ça n’a pas suffi.

✅ Ivica Zubac. Les Clippers sont en train de trouver leur rythme de croisière, et la présence rassurante, et productive, d’Ivica Zubac n’y est pas étrangère. Le pivot croate de Los Angeles a réalisé un troisième double double sur cette actuelle série de six victoires des Clippers. Avec 18 points (à 7/10 aux tirs), 11 rebonds et 2 contres, il a parfaitement rempli son contrat dans la peinture.

✅ Eric Bledsoe. Bien que vétéran, pour ce qui est sa deuxième pige chez les Clippers, Eric Bledsoe reste un contributeur des plus inégaux. On ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre avec lui. Mais, hier soir, le meneur musclor de Los Angeles était dans un bon soir, scorant 21 points en plus de 3 rebonds, 3 passes et 3 contres. Son meilleur match depuis le tout premier de la saison (22 points).

⛔ Duncan Robinson. Récompensé d’un gros contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans durant l’été, Duncan Robinson a du mal à assumer en ce début de saison. Le sniper du Heat n’a pas encore bien réglé la mire, avec 33% à 3-points, bien en-deçà de ses 42% ces deux dernières saisons. Hier soir, il a encore manqué la cible, finissant à 2/13 dont 2/11 derrière l’arc (et un tir qui aurait pu égaliser en fin de match), ce qui ne va pas arranger ses pourcentages. Ni le bilan de son équipe.

LA SUITE

LA Clippers (7-6) : réception de Minnesota, dans la nuit de samedi à dimanche (04h30).

Miami (7-5) : déplacement à Utah, dans la nuit de samedi à dimanche (23h00).