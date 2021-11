Avec un super Nicolas Batum, les Clippers reçus cinq sur cinq

C’était un duel intéressant qui se déroulait hier soir au Staples Center. Les Blazers arrivaient avec un petit regain de forme, sur deux victoires consécutives, tandis que les Clippers restaient quant à eux sur quatre succès d’affilée. Au terme d’un match plaisant et disputé, c’est la série californienne qui a été la plus forte (117-109).

Derrière le duo Paul George (24 points, 9 rebonds, 7 passes) – Reggie Jackson (23 points, 6 passes), Los Angeles a eu raison de Blazers encore trop friables, aussi bien offensivement que défensivement. Face à son ancien club, Nicolas Batum a brillé avec son meilleur match de la saison à 22 points à un excellent 6/8 à 3-points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Clippers sont lancés. Après leur démarrage très délicat, avec quatre défaites sur leur cinq premiers matchs, les Clippers ont enchaîné une cinquième victoire de suite hier soir, la troisième déjà contre les Blazers. Avec le joueur de la semaine à l’Ouest, Paul George, au bord du triple-double, LA a trouvé son rythme.

— Des Clippers qui ne gâchent rien. Que ce soit grâce à la défense trop généreuse des Blazers ou par leurs choix judicieux en attaque, les Clippers terminent avec un 44/85 aux tirs, soit 52% de réussite, et un excellent 16/30 à 3-points, soit 53% de réussite ! C’est évidemment bien trop pour Portland qui n’a pas réussi à sortir de leur rythme les snipers de Los Angeles.

— Les Blazers n’ont toujours pas gagné « on the road ». « Cette responsabilité nous revient à tous. On doit faire mieux et apprendre à arracher ces victoires à l’extérieur ». C’est ainsi que s’est exprimé Norman Powell après ce cinquième revers de rang des Blazers en déplacement. Souvent en difficultés à l’extérieur ces dernières années, cette tendance se confirme à nouveau pour Lillard, McCollum et Cie.

LES TOPS/FLOPS

✅ Nicolas Batum. Et de cinq ! Ça fait cinq matchs de suite (depuis le mois de novembre en fait) que Nicolas Batum enchaîne les bonnes sorties, à dix points ou plus. Et, hier soir, il a mis le paquet avec sa meilleure performance de la saison à 22 points, à un excellent 7/9 aux tirs dont 6/8 à 3-points. Plus 6 rebonds, 1 passe et 1 interception. Du très propre.

✅ Reggie Jackson. Sans faire de bruit, Reggie Jackson est tout simplement revenu au sommet de son art depuis sa renaissance de l’an passé. À 17 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne sur la saison, il s’éclate à nouveau à jouer son basket aux côtés de son pote Paul George, et assure un intérim précieux en l’absence de Kawhi Leonard. Ça s’est encore ressenti hier soir avec une prestation à 23 points, 6 passes et une bonne défense face au duo McCollum – Lillard.

✅ Norman Powell. C’est le joueur le plus régulier des Blazers en ce début de saison. Hier soir, le champion avec Toronto a enchaîné un quatrième match, sur les cinq derniers, au-dessus de la vingtaine, à 23 points. Parti sur de très bonnes bases à 3-points cette saison, il a confirmé son adresse folle avec un excellent 8/13 aux tirs hier soir dont un non moins impressionnant 5/6 à 3-points.

⛔ CJ McCollum. Après son 3/15 face aux Lakers lors du dernier match, l’arrière a encore manqué d’adresse hier soir face aux Clippers. Avec 13 points à 6/15, l’arrière titulaire de Rip City n’a pas pesé autant que d’habitude offensivement. Avec 20 points à 9/30 aux tirs sur ces deux dernières sorties, il a un petit coup de fatigue après son gros début de saison.

⛔ Damian Lillard. Ça ne veut toujours pas rentrer pour Dame ! Si la superstar des Blazers termine à 27 points, 6 passes et 5 rebonds, son pourcentage derrière l’arc est encore bien faible avec un petit 4/13 à 3-points. Surtout, il commence à pester contre l’arbitrage, signe de sa frustration qui monte.

LA SUITE

LA Clippers (6-4) : réception de Miami, dans la nuit de jeudi à vendredi (04h30).

Portland (5-6) : « back-to-back » à Phoenix, dans la nuit de mercredi à jeudi (03h00).