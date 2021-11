Face aux rumeurs, Brad Stevens a rassuré Jaylen Brown

Il y a quelques jours, The Athletic a avancé que les Celtics s’étaient rapprochés des Sixers, pour discuter de Ben Simmons. Même si plusieurs médias de Boston ont tempéré voire réfuté cette rumeur, le nom de Jaylen Brown est sorti.

L’ailier de Boston serait une cible de Philadelphie, une contrepartie pour que la franchise cède son meneur de jeu.

Comme les Celtics ne connaissent pas un début de saison idyllique (même si ça va mieux depuis quelques jours, grâce à la défense) et que Jaylen Brown est irrégulier et blessé, Brad Stevens a préféré prendre les devants pour rassurer son All-Star.

« Quand quelque chose prend du poids au point que les médias en parlent, il faut échanger avec le joueur »

« Je suis allé voir Jaylen et je lui ai dit que son nom était partout dans les rumeurs », raconte le président de la franchise à Mass Live. « Mais qu’à l’évidence, pour nous, il était un Celtic, un très grand joueur. Je voulais m’assurer qu’il soit serein de ce côté là. Tout allait bien pour lui et il ne doit déjà plus y penser. »

Désormais dirigeant, donc au cœur des négociations entre franchises, comment l’ancien coach de Boston a-t-il réagi à cette rumeur Ben Simmons – Jaylen Brown ?

« J’ai ri », explique-t-il. « J’en ai tellement vu depuis ces dernières années. La façon dont les choses sont écrites, dont les histoires et les rumeurs sont montées en épingle, je suis tellement passé par là que je ne fais même plus attention. Après, quand quelque chose prend du poids au point que les médias en parlent, il faut échanger avec le joueur de son équipe pour lui dire ce qui est vrai et faux. »

Ce qui est intéressant, c’est que si Brad Stevens s’amuse des bruits de couloir autour de Jaylen Brown, il ne nie pas les discussions pour autant. Il ne sait pas si son groupe est assez fort pour gagner le titre, ni si l’association entre Jaylen Brown et Jayson Tatum est viable. « On va le découvrir », avait-il répondu quand on lui demandait s’il pensait avoir l’effectif pour viser les sommets. Un transfert en cours de saison n’est donc pas à exclure…

« Quand il y a des rumeurs de transfert, c’est évident qu’il y a des discussions. On doit prendre son téléphone. Mais il faut être intelligent et prudent avec son équipe. Après, depuis que je suis là, il y a beaucoup moins de choses vraies que ce qui est raconté dans la presse. »