Les Bucks se font très peur face aux Knicks

Pourtant en back-to-back, les Bucks agressent les Knicks dès l’entame de la rencontre. Grayson Allen artille de loin coup sur coup, mais Julius Randle montre les muscles pour réveiller le Garden. Les tirs à 3-points pleuvent pour les visiteurs, qui commencent à creuser un petit écart. Bobby Portis se rappelle au bon souvenir des Knicks avec ses 8 points et 4 rebonds en 5 minutes, mais après un gros coup de gueule de Tom Thibodeau, ses joueurs réagissent par des tirs de loin. Le rythme de jeu se ralentit, et à la pause, les Bucks mènent toujours (51-42).

La seconde période débute, et Evan Fournier galère toujours autant avec son tir. Comme Kemba Walker, le Français n’est pas dans son assiette, une fois de plus, mais il apporte du jus en défense sur George Hill. Toutefois, les visiteurs serrent la vis en défense et collent un 19-4 en deux temps, trois mouvements avec du grand Giannis Antetokounmpo pour ponctuer un 16-0. Les Knicks sont dans les cordes, K.O. debout (70-46). Derrick Rose tente d’apporter des points rapidement pour éviter le naufrage des siens, mais les adversaires dégagent la sérénité du champion en titre.

Mais D-Rose insiste, et il prend feu ! Comme au bon vieux temps, il se déchaîne, dans les tirs de loin mais aussi en défense. Le Garden veut y croire, et à l’entrée du money time, les Knicks égalisent (89-89) ! Il reste cinq minutes à jouer. Jrue Holiday calme les siens, et George Hill puis Pat Connaughton sanctionnent les oublis défensifs des Knicks trop focalisés sur l’attaque. Les Bucks reprennent 10 points d’avance, ils s’imposent finalement 112-100.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 7/9 à 3-points des Bucks en premier quart. Grayson Allen (2/2) et Pat Connaughton (2/3) ont allumé la mèche durant les douze premières minutes de la partie. Les hommes de Mike Budenholzer ont frappé d’entrée et les Knicks ont passé la soirée à courir après le score. Les Bucks terminent la soirée avec un superbe 26 sur 50 à 3-points. À trop cibler le « Greek Freak », les Knicks ont libéré les shooteurs, qui ne pardonnent que très rarement…

– Le coup de bambou du troisième quart. Déjà bousculés en fin de première mi-temps, les Bockers ont démarré le 3e quart-temps de la plus mauvaise des manières en encaissant un 19-4 en six minutes. C’est en partie dû aux sautes de concentration de Mitchell Robinson qui a tendance à s’oublier un peu (beaucoup) trop dans les systèmes de jeu dictés par Tom Thibodeau.

– Une histoire de « remontada ». Il y a moins d’une semaine, les Bucks avaient mené de 21 points face aux Knicks avant de s’incliner de 15 points à domicile. Cette fois, les Bucks ont gâché une avance de 24 points… mais ils ont réussi à donner un dernier coup de collier dans le money time.

TOPS/FLOPS

✅ Pat Connaughton. C’est un tueur silencieux, et le public du Madison Square Garden en a été témoin. Très intelligent dans ses déplacements et appliqué en défense, l’ancien de Notre Dame a été saignant de loin (7/13 à 3-points pour 23 points). Aussi brillant dans les autres domaines statistiques (9 rebonds, 5 passes), il a rendu une copie très solide, et a été longuement félicité après la rencontre par Marc Larsy, le propriétaire francophone de la franchise, qui était comme un fou durant tout le match sur le bord du terrain.

✅ Derrick Rose. Retour vers le futur pour l’ancien MVP ! Désormais dans son rôle de sixième homme, D-Rose a mis le feu au Garden en seconde période, en collant cinq tirs de loin, tout en apportant beaucoup d’énergie en défense (22 points, 7 passes, 3 interceptions). Très vocal avec les jeunes Immanuel Quickley et Obi Toppin, qui ont aussi fortement contribué à la bonne période des Bockers entre la fin du troisième et une bonne partie du quatrième quart-temps, Derrick Rose retrouve quasiment l’influence de ses années fastes, pour le plus grand plaisir des fans de la Grosse Pomme.

⛔ La paire Fournier-Walker. Une nouvelle soirée au Madison Square Garden, et une nouvelle prestation très décevante de la part du scoreur tricolore. En seulement 19 minutes, Evan Fournier a seulement marqué 2 points, à 1/5 aux tirs, et il a semblé emprunté. Tom Thibodeau l’utilise de moins en moins lors des moments chauds, et l’enchainement des performances moyennes pour le natif de Charenton commence à inquiéter… Quant à Walker, il termine à 1 sur 7 aux tirs, et son influence sur le jeu est nulle.

LA SUITE

New York (7-5) : direction Charlotte vendredi soir pour défier LaMelo Ball et ses coéquipiers.

Milwaukee (6-6) : les Bucks restent à l’extérieur avec un déplacement à Boston vendredi.