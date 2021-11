Les Lakers viennent à bout du Heat après prolongation

Décidé après prolongation, ce remake des Finals 2020 a finalement tourné à l’avantage des Lakers (120-117), victorieux dans la douleur du Heat, à l’issue d’une rencontre particulièrement indécise (33 changements de leader au tableau d’affichage, un record en NBA cette saison).

Orphelin de Jimmy Butler après seulement un quart-temps, Miami s’est appuyé toute la soirée sur les trois autres membres de son « Big Four », à savoir Bam Adebayo (28 points, 10 rebonds, 4 passes, 6 interceptions), Tyler Herro (27 points) et Kyle Lowry (18 points, 6 rebonds, 11 passes). Les hommes d’Erik Spoelstra pourront néanmoins nourrir quelques regrets, eux qui menaient encore de 9 points (106-97) à un peu moins de cinq minutes de la fin.

Déterminés, les « Purple & Gold » n’ont en tout cas jamais rien lâché devant leur public, à l’image de Malik Monk (27 points), Russell Westbrook (25 points, 12 rebonds, 14 passes) et Anthony Davis (24 points, 13 rebonds, 4 passes), qui se sont démenés sur la fin pour permettre à la franchise de Los Angeles de décrocher un précieux succès, qui ne manquera pas de lui redonner le moral après son début de campagne poussif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Malik Monk, la surprise du chef. Auteur de 27 points, à 10/13 aux tirs et 4/7 à 3-points, l’arrière californien a sorti le grand jeu cette nuit, terminant meilleur marqueur de son équipe. Et l’ancien joueur des Hornets s’est d’abord distingué dans le second quart-temps, quand il a permis aux Lakers de signer un 8-0 pour prendre les devants. Avant de retrouver la lumière dans le dernier acte, marquant 7 des 9 premiers points des siens dans la période, puis plantant un 3-points capital à 106-102, pour aider Los Angeles à recoller au score dans le « money-time ». Pour finir, en prolongation, Malik Monk n’a pas faibli, lançant Los Angeles avec un nouveau 3-points, puis un « teardrop ». Pour le plus grand bonheur de LeBron James, sur la touche.

— Les All-Stars se tirent la bourre. Entre le triple-double de Russell Westbrook et le double-double d’Anthony Davis, auxquels Kyle Lowry et Bam Adebayo ont répondu chacun par un double-double également, le public du Staples Center a assisté à un joli duel de tandems All-Stars. Et tous ont eu leur moment, Davis brillant dans le premier quart-temps (11 points, 6 rebonds), Lowry dans le second (8 points, 3 passes), Adebayo dans le troisième (14 points, 4 rebonds, 3 passes, 4 interceptions) et Westbrook dans le dernier (10 points, 6 passes). S’ils n’ont pas tous été parfaits et réguliers tout le match (8 pertes de balle et un tir de la gagné raté pour Westbrook, 6 fautes pour Adebayo, 2/10 à 3-points pour Lowry et 4 points dans les 17 dernières minutes pour Davis), ils ont néanmoins assumé leur statut cette nuit.

— La sortie sur blessure de Jimmy Butler. Touché à la cheville dans le premier quart-temps, l’ailier All-Star n’est ensuite plus revenu sur le terrain. Alors qu’il lui reste trois matchs à disputer dans son « road-trip » sur la cote Ouest, dont un dès ce soir face à l’autre franchise de Los Angeles, le Heat n’a préféré prendre aucun risque avec son meilleur joueur, laissant Tyler Herro (27 points) prendre sa place (et ses responsabilités offensives) dans le cinq. Avec plus ou moins de réussite, puisque le 6e homme de Miami a perdu en influence au fil des minutes.

LES TOPS/FLOPS

✅ Le duo Bradley/Ellington. À eux deux, les extérieurs californiens ont joué les facteurs X aujourd’hui. Dans le cinq de départ, Avery Bradley (17 points) a ainsi lancé les Lakers dans le premier quart-temps, inscrivant 11 unités dans la période, à 3/3 à 3-points. Il a ensuite continué d’artiller avec succès (5/8 au final derrière l’arc), compensant le match raté de Kent Bazemore. Quant à Wayne Ellington (12 points), il s’est lui aussi avéré précieux avec sa qualité de shoot, n’hésitant jamais à dégainer dès que Miami lui a laissé de l’espace. En sortie de banc, sa spontanéité fait du bien à Los Angeles, qui attendait justement ça de lui en le recrutant.

⛔ Dwight Howard. En seulement 11 minutes de jeu cette nuit, le triple Défenseur de l’année a tout de même eu le temps de compiler six fautes. Pas dans un bon soir, malgré sa bonne volonté et son énergie, le pivot vétéran n’a jamais pesé sur cette rencontre (0 point, 3 rebonds, 1 contre). Se distinguant surtout pour sa vilaine faute sur Kyle Lowry en première mi-temps, ce qui lui a valu d’être réprimandé par Bam Adebayo et Udonis Haslem, avec qui il s’était accroché en fin de saison dernière.

INUSABLE UDONIS HASLEM

Compte tenu des problèmes de fautes de Bam Adebayo et Dewayne Dedmon (trois chacun en première mi-temps), Erik Spoelstra a été contraint de piocher au fond de son banc pour conserver au moins un intérieur sur le parquet. Ainsi, c’est le vétéran Udonis Haslem (41 ans) qui a eu la possibilité de disputer quelques minutes cette nuit.

Et l’iconique soldat de Miami, qui joue sa 19e saison dans la ligue, a fait le job, se permettant notamment d’inscrire un petit tir à mi-distance dans le second quart-temps. Même s’il s’est, ensuite, fait violemment contrer par Russell Westbrook, avant de retourner s’asseoir sur le banc, pour laisser sa place au rookie turc Omer Yurtseven.

LA SUITE

Los Angeles (7-5) : réception de Minnesota, dans la nuit de vendredi à samedi (04h30).

Miami (7-4) : « back-to-back », toujours à Los Angeles, mais face aux Clippers, dans la nuit de jeudi à vendredi (04h30).