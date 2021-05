Pour son premier match de la saison, Udonis Haslem se fait expulser après trois minutes !

Pour le dernier match du Heat à domicile en saison régulière, Erik Spoelstra avait décidé de faire plaisir à son plus fidèle joueur, Udonis Haslem. Assis sur le banc depuis cinq mois, le triple champion NBA est ainsi entré en jeu à une minute de la fin du premier quart-temps, et trois minutes plus tard, il était déjà aux vestiaires après son expulsion !

Cela doit être une sorte de record NBA : un match, trois minutes, une expulsion. A priori, ce sera son bilan de la saison et l’intérieur du Heat est content.

« C’était plaisant. Rien que le fait d’entrer en jeu et de jouer au basket. De prouver que je peux continuer à jouer à ce niveau, et aider mon équipe à gagner. C’était plaisant, et c’est un grand souvenir. Et si c’est mon dernier match, je l’aurais terminé à la Udonis Haslem : avec une expulsion. »

« Je voulais lui faire comprendre que c’était mieux ce soir d’oublier les coups de coude et ce genre de choses »

Avant de se faire expulser, Udonis Haslem avait montré de jolies choses avec un 2/2 aux tirs, un passage en force provoqué… Et puis, il se fait balancer au sol par Dwight Howard, et là, il voit rouge. Il le choppe sur la possession suivante. Les deux s’insultent, et c’est le joueur de Miami qui perd ses nerfs.

« C’était évidemment très physique, et Dwight a fait du Dwight » se justifie Udonis Haslem. « C’était juste une discussion entre lui et moi, et je voulais lui faire comprendre que c’était mieux ce soir d’oublier les coups de coude et ce genre de choses. Je pense qu’il n’était pas d’accord, on est monté dans les tours, et je me souviens même pas de ce qui s’est passé. Au final, je reste le même. Je ne vais pas changer maintenant. Ma mère m’a envoyé un SMS pour me dire que j’avais bien fait, et pour moi, c’est vrai. »

Il n’empêche que cette expulsion a surpris tout le monde à Miami. Cela devait être une fête et Udonis Haslem s’est expulsé de lui-même…

« Cet enfoiré est dingue » lâche Bam Adebayo. « Je lui ai dit qu’il ne pouvait pas se faire expulser après trois minutes ! Il ne m’a jamais appris à se faire expulser après trois minutes. C’était un moment entre grand frère et son petit frère, mais les rôles étaient inversés. C’était une leçon à retenir : ne jamais se faire expulser après trois minutes. On peut prendre une première technique, et attendre la seconde mi-temps, pour prendre la seconde… »