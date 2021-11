Et si Nicolas Batum jouait actuellement le meilleur basket de sa carrière en NBA…. On exagère à peine puisque le Français tourne à 17 points, 6 rebonds de moyenne depuis cinq matches, avec 4.4 réussites à 3-points par rencontre, pour de très bons pourcentages : 64% aux tirs et 60% à 3-points. Une série qui permet aux Clippers d’enchaîner cinq victoires de rang pour remonter à la 5e place à l’Ouest, à égalité avec Memphis et Denver.

Après la rencontre, Nicolas Batum a essentiellement parlé de l’équipe, et surtout pas de lui. Il a vanté le collectif des Clippers, et les séries qui ont permis de faire la différence face aux Blazers. Il a insisté sur le fait que la défense n’est pas encore au niveau, notamment sur le côté sans ballon, et finalement pour évoquer sa bonne passe actuelle, il faut se tourner vers Reggie Jackson.

Le meneur est resté plus de 15 minutes devant la presse, et pendant cinq minutes, il a parlé de Nicolas Batum !

« Quand Nico joue mal, c’est que nous ne faisons pas notre boulot, surtout en défense » répond-il en premier lieu, avant d’enchaîner. « Je ne vais pas mentir, en grandissant, Portland était ma seconde équipe préférée et j’ai donc beaucoup regardé jouer Nico. J’ai toujours admiré son jeu, sa manière d’être, son jeu, sa manière de se comporter… Il y a ce tir dans le 3e ou le début du 4e… Il est incroyable en défense, il défend sur tout le terrain. C’est fou qu’il soit celui qui ait joué le plus de minutes l’an passé, puis il est allé aux Jeux Olympiques… Il en est revenu et il défend sur des gars tout-terrain. »

« Je suis juste fier de dire qu’il est mon coéquipier, fier de le considérer comme un frère »

Comme souvent avec Reggie Jackson, ça part dans tous les sens. Puis, après avoir rappelé les stats de Nicolas Batum face à Portland, il se lâche encore plus.

« Il s’occupe du meilleur attaquant adverse chaque soir, il ne se plaint jamais… Je ne sais pas s’il existe un meilleur gars ou un meilleur coéquipier. Quoi qu’on ait besoin, en attaque, en défense, il s’en occupe. Il a joué pivot l’an passé et encore cette année. Il n’y a rien qu’il ne puisse pas faire. Il peut diriger le jeu, scorer, shooter, mettre des shoots importants, faire des actions décisives en défense. Quand vous avez un gars comme ça pour aller au front, vous vous dites que vous êtes privilégiés, vraiment privilégiés, car c’est quelqu’un de rare. »

On se dit que Reggie Jackson en a terminé, mais il en remet une grosse couche.

« Il ne réclame aucune reconnaissance, et j’espère juste qu’il ne sera jamais ignoré, car ce gars est unique. Il est le maillon fort de notre équipe, il nous fait tenir, il fait tout ce dont nous avons besoin, c’est un assassin silencieux. Il mérite ses compliments. Il est important pour nous. C’est une des causes principales de notre série de cinq victoires. Je suis simplement heureux qu’il soit mon coéquipier… Je suis juste fier de dire qu’il est mon coéquipier, fier de le considérer comme un frère et de jouer chaque soir avec lui. Ce gars est un super héros. Franchement, c’est un super héros et il mérite tous les compliments. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis chanceux qu’il soit mon coéquipier, nous le sommes tous« .