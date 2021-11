Joueurs de la semaine | Une première pour Jarrett Allen

Pour les trophées de Player Of The Week, la NBA a choisi de récompenser deux joueurs d’équipes en forme avec quatre victoires cette semaine pour aucune défaite.

A l’Est, on attendait Kevin Durant, et c’est finalement son ancien coéquipier Jarrett Allen qui s’empare de ce trophée avec 20.5 pts, 16.3 rbds de moyenne. Le tout à 63.3% aux tirs. C’est la première fois qu’il est récompensé, et il est le premier joueur des Cavaliers à remporter cette récompense depuis… LeBron James en mars 2018.

A l’Ouest, c’est Paul George qui élu avec 26.3 pts, 8.8 rbds et 7.3 pds de moyenne. L’ailier des Clippers est récompensé pour la 10e fois de sa carrière.