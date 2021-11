Jaylen Brown absent plusieurs matches

Victime d’une petite lésion à l’arrière de la cuisse droite, Jaylen Brown a manqué la rencontre face aux Mavericks, et selon Ime Udoka, son absence serait comprise entre une et deux semaines. Dans le pire des cas, il manquera les cinq prochaines rencontres, toutes face à des franchises de l’Est, et il pourrait reprendre le 19 novembre, à domicile, face aux Lakers.

Touché par le Covid-19, et non vacciné, Brown avait expliqué qu’il avait beaucoup de mal à récupérer, et peut-être que cette blessure est liée à la fatigue ou une surcharge de travail pour revenir à son meilleur niveau. C’est sur un départ en dribble, face au Heat, que Brown a ressenti une alerte, et on l’avait vu immédiatement se tenir l’arrière de la cuisse.

Face à Dallas, Udoka avait opté pour Dennis Schroder pour le remplacer dans le cinq de départ, mais il dispose d’autres solutions comme Josh Richardson, Romeo Langford ou Aaron Nesmith.