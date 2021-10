Jaylen Brown perturbé physiquement depuis son infection par le Covid-19

Symbole d’une équipe de Boston qui alterne le bon et le moins bon, Jaylen Brown a livré une explication pour justifier ses performances en dents de scie depuis le début de saison. L’arrière/ailier explique que c’est bien son infection au Covid-19, contractée quelques jours avant le début des hostilités, qui est responsable.

Comme son coéquipier Jayson Tatum avant lui, en début d’année, Jaylen Brown voit désormais son corps réagir différemment face aux efforts.

« Je pense, oui », répond-il à ESPN. « Je l’ai remarqué ces derniers jours. Je ne récupère pas comme d’habitude. J’en ai parlé au staff médical. Je me sens bien et puis, j’ai l’impression qu’au lieu d’avoir joué un match, j’en ai joué trois… Je suis habitué à voir mon corps récupérer bien plus vite et là ce n’est pas pareil, car j’ai besoin de deux ou trois jours pour revenir à mon meilleur niveau. C’est un problème. »

Gêné physiquement, et donc incapable d’évoluer à son meilleur niveau sur la durée, a-t-il été touché par les commentaires de son coach ? Ime Udoka avait jugé « ahurissant » le contraste entre ses bons matches à New York et Charlotte et ses prestations très moyennes contre Toronto ou Washington.

« Ime m’a parlé de ça jeudi. Ça ne me dérange pas, car c’est ahurissant pour moi également. Je suis surpris de voir mon corps ne pas réagir comme il le fait normalement. Je ne trouve pas qu’il a dépassé les bornes ou autre. Je dois faire mieux et travailler avec le staff médical pour trouver une solution. Et même si je ne suis pas le même sur le parquet, je peux toujours être meilleur dans d’autres domaines. On a parlé de ça. »