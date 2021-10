Jaylen Brown et les Celtics sur courant alternatif

Les Celtics restaient sur deux victoires de suite et évoluaient à domicile au moment d’affronter les Wizards. Néanmoins, mercredi matin, Ime Udoka pouvait presque déjà annoncer la défaite de Boston. En tout cas, il avait pressenti le danger de cette rencontre.

Pourquoi ? Parce que ses joueurs n’avaient pas affiché un grand sérieux pendant le « shootaround » matinal. Il attendait tout de même une réaction pour le match du soir. En vain.

« Pour je ne sais quelle raison, on a manqué d’intensité et de concentration ce matin », regrettait le coach des Celtics après la défaite, pour Mass Live. « J’ai dit aux joueurs qu’on allait se faire botter les fesses, si on jouait ainsi. Pendant trois quart-temps, ce fut le cas. On a attendu d’être mené de 15 points pour se mettre à jouer, à faire des efforts comme dans les matches précédents. C’est décevant. »

C’est la deuxième fois que les Celtics manquent un rendez-vous à domicile, après la gifle encaissée face à Toronto. Trop de mauvais choix ont plombé Al Horford et ses coéquipiers.

« On n’était pas assez concentré », commente l’intérieur. « On a perdu des ballons ou on a joué avec le feu en défense », poursuit Ime Udoka. « On n’a pas bien fait tourner la balle en seconde mi-temps. On avait fait 14 passes en première période et on a terminé à seulement 18. Les gars ont un peu forcé individuellement, alors que je voulais qu’ils jouent collectivement. »

Jaylen Brown aux deux visages

Tenaces contre les Knicks en ouverture puis dominés totalement contre Toronto, forts pour arracher le succès contre Charlotte mais en souffrance contre Washington, Boston a déjà affiché plusieurs visages après dix jours de compétition. Le symbole de cette irrégularité, c’est évidemment Jaylen Brown.

L’ailier, qui n’a pas joué contre Houston, a collé 46 points à New York et 30 points face aux Hornets. Mais il a aussi terminé à 9 petits points contre les Raptors puis 13 unités mercredi soir, face à Bradley Beal et compagnie. Après trois quart-temps, il n’avait marqué qu’un seul point à 1/10 au shoot…

« Le contraste entre ce match contre Washington et les autres, surtout Charlotte et New York, est assez ahurissant », reconnaît le coach, toujours pour Mass Live.

Comment Ime Udoka peut-il expliquer ces montagnes russes chez son All-Star ? Est-ce un effet du Covid-19 et de son isolement de dix jours, juste avant le début de saison ?

« Il y a plusieurs raisons. Il a été éloigné pendant dix jours et touché au genou. Mais on doit lui permettre d’avoir du jus dès le début de match. Je peux l’aider pour ça, en le mettant en bonne position. Je dois appeler des systèmes pour lui, le mettre dans des zones de confort. Sans doute que des lancers-francs pourraient l’aider également, car il a très mal commencé ce mercredi soir. »

L’autre mauvaise nouvelle, pour Ime Udoka, c’est que Marcus Smart est lui pour l’instant très régulier… dans sa maladresse. Avec 7.4 points à 25.5% de réussite générale, dont 23.5% à 3-points, le meneur est en souffrance au tir sur ces cinq premiers matchs, et il perd également beaucoup de ballons (4.8 passes pour 2.4 balles perdues).