Jaylen Brown va très bien, merci pour lui !

Le mois dernier, Jaylen Brown donnait de ses nouvelles et annonçait qu’il aborderait la saison avec un physique tout neuf. Puis, une contamination au Covid-19 est venue perturber sa préparation, le forçant à s’isoler pendant dix jours, juste avant le début des choses sérieuses.

Dans ces conditions, allait-il réussir son premier match, à New York face aux Knicks ? La réponse est oui, et c’est peu de le dire : 46 points à 16/30 au shoot, 8/14 à 3-pts, 9 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. C’est même un nouveau record pour un premier match de saison pour Boston, devant les 35 points de Bob Cousy et Paul Pierce.

« Je ne sais pas comment j’ai fait ça », a réagi l’ailier de Boston sur le site officiel de la franchise. « J’ai passé beaucoup de temps en quarantaine, à réfléchir à comment j’allais revenir, j’imaginais cette rencontre. Mes shoots sont tombés dedans. J’ai eu seulement 24h pour me préparer et ma respiration n’était pas parfaite. Vers la fin du match, je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. »

Difficile de le faire souffler

Bouillant dès le début de rencontre et en première mi-temps, Jaylen Brown a ensuite refait surface en dernier quart-temps. Avec son agressivité vers le cercle, sa défense et surtout avec un énorme shoot primé sur Evan Fournier, il a forcé une prolongation. Alors qu’Ime Udoka voulait surveiller son temps de jeu, le scénario du match (double prolongation) et son niveau de jeu l’ont obligé à changer de plan.

« Il a été tellement bon qu’on ne voulait pas casser sa dynamique », reconnaît le coach, qui a utilisé son joueur 46 minutes. « On a essayé de trouver des moments dans la rencontre pour le faire souffler, mais il était si fort. Avec les temps-mort, il a pu se reposer un peu. »

Avec sa préparation tronquée, le All-Star avait forcément les jambes lourdes à l’issue de cette superbe bataille de 58 minutes. L’adrénaline dans le Madison Square Garden et sur le parquet a permis de tenir.

« Franchement, je me suis senti bien globalement », assure-t-il. « Quand on est écarté du groupe pendant si longtemps et qu’on revient avec une telle intensité, il y a toujours un risque de blessure. Les Knicks sont une équipe physique en plus. Mais mon corps a bien résisté. »