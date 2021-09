Comment va Jaylen Brown ?

Auteur de sa meilleure saison en carrière avec 24.7 points de moyenne et des pourcentages toujours aussi correctes (48 % de réussite au shoot, 39 % à 3-pts), Jaylen Brown a pourtant, comme les Celtics dans leur ensemble, connu un exercice compliqué.

Il a manqué 14 matches, fut touché aux genoux et à la cheville et surtout, sa saison fut arrêtée prématurément, juste avant les playoffs, pour une blessure au poignet gauche. Il a donc vu ses coéquipiers se faire éliminer contre les Nets au premier tour, sans pouvoir aider Boston.

« Mon corps se sent mieux », annonce-t-il désormais à The Undefeated. « Je suis plus athlétique que la saison passée, car j’avais des problèmes continus aux genoux. J’espère ne plus les avoir cette année. On m’a dit que j’avais dunké seulement 12 ou 15 fois (23 en réalité, ce qui reste son pire total en carrière) en 58 matches. Ce n’est pas moi ça. Après, mon poignet va mieux aussi. »

« Mon corps a eu du mal à suivre »

Pour expliquer une saison si difficile sur le plan physique, le All-Star rappelle qu’il n’a eu que très peu de temps pour souffler entre la fin de saison 2019/2020 dans la « bulle », fin septembre 2020 pour lui, et la reprise de celle de 2020/2021, trois mois plus tard, fin décembre 2020.

« On a repris tellement vite la saison passée. Je n’ai pas vraiment eu d’intersaison. Je redoutais d’entamer le training camp, car j’étais déjà touché physiquement. J’ai pourtant fait une bonne saison, mais mon corps a eu du mal à suivre. Et regarder les playoffs sans participer, ce fut une des choses les plus dures de ma vie. C’est la première fois que je manquais les playoffs. »



Désormais libéré de ses pépins physiques, Brown veut retrouver du plaisir sur les parquets, ce qui a manqué à Boston la saison dernière, et de la sérénité aussi.

« Jouer au basket et s’amuser », annonce l’ailier, en parlant de ses attentes. « Simplement jouer au basket, c’est tout. Sans pression. Ne plus laisser le bruit médiatique entrer dans le vestiaire, et aussi rester concentré sur le terrain. Parfois, quand on évolue dans des gros marchés, dès qu’on parle dans les médias, ça fait ensuite effet boule de neige et ça prend des proportions énormes en interne. On peut régler ces petites choses, mais si les médias s’en emparent, tout le monde est contrarié et doit y répondre, les joueurs comme les coaches. »