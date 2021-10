Après sa quarantaine, Jaylen Brown sera titulaire pour l’ouverture de la saison des Celtics

À l’isolement depuis dix jours suite à sa contamination par le Covid-19, Jaylen Brown est de retour dans le groupe de Boston, et Ime Udoka a annoncé qu’il serait titulaire pour l’ouverture de la saison, ce soir, à New York.

L’arrière/ailier a eu « des symptômes globalement légers », le plus gênant ayant été des difficultés à respirer.

« Le plus préoccupant, c’était ma respiration », a-t-il expliqué. « J’ai dû me concentrer pour que ma respiration redevienne à la normale. (…) Mais plus je me concentrais dessus, plus j’étais capable de gagner en efficacité. »

Comme Jayson Tatum l’an passé, Jaylen Brown aura un inhalateur à sa disposition s’il a du mal à retrouver son souffle, mais le All-Star espère qu’il n’aura pas à s’en servir.

« Je me sens plutôt bien dans l’ensemble. Après avoir été en quarantaine et avoir augmenté le niveau d’intensité, il y a évidemment des inquiétudes, des risques de blessures et des choses comme ça. Certains coachs (assistants) s’inquiètent de savoir si c’est trop tôt, simplement par rapport à l’intensité de la NBA. »

Ime Udoka est toutefois prêt à relancer son joueur directement au Madison Square Garden. Le coach de Boston a ainsi indiqué qu’il serait titulaire aux côtés de Marcus Smart, Jayson Tatum, Grant Williams et Robert Williams, sachant qu’Al Horford, contaminé un peu plus tard que Jaylen Brown, est lui toujours en quarantaine.