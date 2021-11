Isaiah Stewart, le coeur et les poumons des jeunes Pistons

Tandis que le très attendu Cade Cunningham fait pour l’instant preuve d’une grande maladresse, et que Killian Hayes se montre toujours très irrégulier dans sa deuxième année en NBA, un autre jeune talent des Pistons ne déçoit pas jusqu’ici, en 2021/22. Il s’agit d’Isaiah Stewart.

Lui aussi en plein dans sa deuxième saison dans la ligue, l’intérieur de (seulement) 20 ans a déjà récupéré le poste de pivot titulaire de la franchise du Michigan. Dur au mal, vraie boule d’énergie, il incarne probablement mieux que quiconque dans l’effectif cet esprit « Bad Boy », si important à Detroit.

« Ce gars joue dur, il joue vraiment dur », raconte d’ailleurs Kelly Olynyk, dans les colonnes de The Athletic. « J’ai une tonne d’égratignures et de griffures sur le corps. Au bout de dix ans dans cette ligue, vous savez à quoi vous attendre. Et vous savez que les jeunes vont jouer à fond, à 100 à l’heure, et donner des coups. »

Un nouveau « Bad Boy » à Detroit

Engagés dans leur processus de reconstruction, les Pistons ont besoin de joueurs capables de donner le ton sur le parquet, notamment dans l’engament, et Isaiah Stewart semble justement être en mesure de répondre à ce critère.

« Il joue toujours comme ça, que ce soit à l’entraînement ou en match, peu importe », confie ainsi Saddiq Bey, interrogé sur la combativité de son coéquipier. « Il joue toujours de la même façon, dur et de manière agressive. Ça témoigne de qui il est, de son état d’esprit et de sa mentalité. »

Et afin d’illustrer les propos de Kelly Olynyk et Saddiq Bey, il n’y a qu’à se pencher sur cette action face aux Nets, vendredi soir, où Isaiah Stewart s’est accroché avec son ancien coéquipier et mentor Blake Griffin, alors qu’ils étaient en train de lutter pour attraper un rebond dans le « money time ».

Élu dans la « All-Rookie 2nd team » en 2020/21 (7.9 points, 6.7 rebonds et 1.3 contre de moyenne, en 21 minutes), « Stew » démontre qu’il n’a peur personne. Sur le plan du jeu, il a en tout cas repris cette saison sur les bases de sa première campagne dans la ligue. Avec 7.8 points, 7.0 rebonds et 1.3 contre par rencontre, à 57% aux tirs.

Plus expérimenté, au sortir d’un été où il a eu le temps de travailler individuellement, Isaiah Stewart a développé son leadership en l’espace de quelques mois. Ce qui enchante tout particulièrement son coach.

« Il parle et communique beaucoup », note ainsi Dwane Casey, concernant son pivot, qui compense sa petite taille (2m03) par une activité de tous les instants. « C’est toujours important avec les jeunes joueurs et il fait un meilleur travail à ce niveau, désormais. »

Leader de la défense des Pistons

Et pour progresser dans le jeu et dans le leadership, le très travailleur Isaiah Stewart n’hésite pas à engranger des conseils auprès des vétérans de l’équipe. À l’image de Cory Joseph, Rodney McGruder, Jerami Grant et, surtout, Kelly Olynyk, qui évolue lui aussi dans la raquette.

« C’est un étudiant du jeu », décrit l’intérieur canadien, très présent dans le développement de son jeune coéquipier. « Il pose toujours des questions et c’est une bonne chose. C’est un deuxième année qui vient vers vous, ce n’est pas à vous d’aller vers lui. »

En clair, plus les jours passent et plus Isaiah Stewart renforce son importance dans la rotation de Detroit et, par conséquent, dans le processus de reconstruction de sa franchise. Capitaine des Pistons en défense, le 16e choix de la Draft 2020 a encore du boulot devant lui en attaque avant de devenir un joueur d’impact en NBA, mais la base de travail est déjà bonne, grâce notamment à ses qualités défensives.

« C’est notre point d’ancrage, ça ne fait aucun doute », estime à ce sujet Saddiq Bey. « Il est physique, il se déplace vite et bien, il est bondissant. Il a tout ce dont vous avez besoin pour avoir une bonne présence à l’intérieur. Et le fait qu’il soit si jeune, c’est génial pour le futur. »