Du déchet mais du volume pour Cade Cunningham

Après deux rencontres, Cade Cunningham avait cumulé un total de 8 points, 9 rebonds et 5 passes. En seulement 32 minutes contre Philadelphie, il a fait mieux avec 18 points, 10 rebonds et 4 passes.

Pour la première fois, et peut-être parce qu’il était cette fois chargé de la création, le joueur de Detroit a affiché du volume dans une partie. Des efforts et une présence teintés de pas mal de déchets également, avec un vilain 4/17 au shoot et 3 ballons perdus. Peu importe, l’essentiel était ailleurs pour lui.

« Je n’ai pas été très efficace sur mes trois premiers matches, mais je suis de plus en plus à l’aise », confie-t-il au site de la franchise. « Je n’ai pas fait de training camp. Mon équipe m’encourage à prendre la balle, à être moi-même. Donc je vais continuer jusqu’à ce que les shoots tombent dedans. »

Ce qui n’est pas le cas jusqu’à maintenant. Après 18 tentatives ratées de suite derrière l’arc, Cade Cunningham a enfin trouvé la mire. Avec un shoot du logo, bien défendu et en fin de possession, peut-être le plus difficile de sa soirée (et le seul inscrit aussi) contre les Sixers où il a manqué énormément de tirs ouverts.

« Ses tirs vont bien finir par rentrer, c’est une question de temps »

Face à ce 5% de réussite à 3-pts (1/21), Dwane Casey préfère mettre l’accent sur ses nombreux passages sur la ligne des lancers-francs (9/10) ou sur le rythme offensif qu’il imprime avec ses courses en transition. Dans cette rencontre face à Joel Embiid et compagnie, le technicien a donné davantage de poids à son rookie.

« C’est un énorme pas en avant pour lui », assure le coach en parlant des lancers-francs. « Il a été très bon avec la balle face à la défense, sauf en seconde période. En première, il a bien dirigé les troupes, organisé les joueurs, fait les bonnes lectures. Ses tirs vont bien finir par rentrer, c’est une question de temps. Je ne suis pas inquiet. Je voulais qu’il ait plus le ballon dans les mains et il a bien réagi. »

Comme pour les Pistons, toujours bloqués à un succès après huit matches, il faudra être patient avec Cade Cunningham, qui n’a que 80 minutes dans les jambes après une préparation tronquée par sa blessure à la cheville.

« On commence à trouver notre synergie », avance-t-il. « On commence à savoir où on aime avoir le ballon. Plus on jouera ensemble, mieux on va se trouver et jouer les uns pour les autres. On va grandir et devenir meilleur, et on doit le faire pendant quatre quart-temps. »