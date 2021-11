Déjà un effet Kyle Lowry à Miami

Il faut remonter à 2012/13 pour retrouver Kyle Lowry aussi discret sur le plan statistique avec ses 11.3 points, 7.5 passes et 5.5 rebonds de moyenne. À l’époque, il venait tout juste d’arriver à Toronto, et on connaît la suite…

Aujourd’hui, à 35 ans, il entame la dernière partie de sa carrière avec un beau contrat de 85 millions sur trois ans, et à Miami, on ne lui demande pas de noircir la feuille. Pour Erik Spoelstra, l’équipe avait besoin d’un « quarterback », et c’est le rôle de Kyle Lowry. Mais quand l’adversaire s’appelle Utah, co-leader de la NBA, le meneur reprend ses habitudes d’All-Star confirmé, et cette nuit, il a carrément signé son 19e triple-double en carrière avec 20 points, 12 rebonds et 10 passes. Le tout avec la victoire (118-115), et pourtant, il n’est pas satisfait…

« On se doit de boucler les matches, et la manière avec laquelle on a fini celui-ci n’était pas bonne. On se doit de faire mieux. C’est tout ce qu’on a à faire » a-t-il réagi après la victoire arrachée sur deux lancers de Jimmy Butler.

« A chaque possession, il veut le meilleur tir possible »

Baladé par les Celtics jeudi soir, le Heat s’est bien repris, et Kyle Lowry rappelle qu’il ne faut pas paniquer après un revers, même très large. « Une saison est longue. Un match reste un match. Ce n’est pas ça qui vous nous façonner ou nous détruire. Tout ce qu’on a à faire, c’est de progresser de match en match. »

Pour le meneur, la clé du succès est le respect des consignes et des systèmes, et c’est Bam Adebayo qui en fait l’expérience depuis le début de saison.

« À chaque possession, il veut le meilleur tir possible. C’est ce que j’aime vraiment chez lui. Il fait partie de ces gars qui veulent que chaque action soit juste, même si le tir est raté ensuite. Il s’en fout. Mais ce qu’il souhaite, c’est que le système soit parfaitement exécuté à chaque fois. »

Kyle Lowry explique pour sa part qu’il aime faire en sorte que ses coéquipiers soient mis dans les meilleures dispositions pour shooter. Avec Bam Adebayo, le but est de le faire briller sur le pick-and-roll.

« On ne sera jamais parfait, mais il faut faire en sorte qu’on soit sur la même longueur d’onde »

« C’est ce qu’il va devoir faire avec ce tir à mi-distance » prévient le meneur All-Star. « J’ai déjà eu deux coéquipiers qui brillaient avec ce tir. Mon boulot, c’est de faire réagir mon intérieur et de lui permettre de tirer. Le fait qu’il soit à l’aise avec ce tir et qu’il continue à s’améliorer et à développer son jeu sera énorme pour notre équipe sur le long terme. »

Est-ce que Kyle Lowry est pour autant un perfectionniste ? Il s’en défend. « Ce n’est pas ça la perfection. Il s’agit juste de jouer comme il faut. On ne sera jamais parfait, mais il faut faire en sorte qu’on soit sur la même longueur d’onde, et que la communication passe bien. »

À Miami, il s’est très vite intégré, et il explique pourquoi. « Ces gars sont géniaux. Ils me laissent être moi-même, et m’acceptent comme je suis. Comme n’importe qui dans cette équipe. Quand vous avez un groupe qui accepte chacun comme il est, les choses fonctionnent. On se respecte les uns les autres, et on respecte les qualités de basketteur de chacun. On se respecte en tant qu’hommes, et c’est ce qui nous emmène loin. »