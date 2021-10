Kyle Lowry déjà indispensable au Heat ?

Et si le point faible du Heat était l’absence d’une doublure à Kyle Lowry ? Cet été, Pat Riley a recruté du lourd, mais il n’a pas cherché à renforcer le poste 1 de son banc, et c’est Gabe Vincent qui est le back-up officiel de l’ancien meneur des Raptors. Cette nuit, face aux Pacers, Lowry était absent en raison d’une entorse à la cheville, et Miami a souffert, au point de s’incliner à Indianapolis.

« Kyle est une pointure depuis… 16 ans ? » demande Bam Adebayo au Sun Sentinel. « Il sait comment contrôler le tempo, il sait comment garder le rythme. Dans il manque ce type d’attribut, ça laisse un trou dans notre attaque. On doit donc faire du meilleur boulot pour rester soudés, se maintenir dans le rythme, et juste continuer à bouger. On doit être plus rapide à se mettre en place, et jouer simplement. »

Pour Jimmy Butler, c’est son rôle de faire en sorte que l’absence de Lowry ne soit pas un problème. « Cela ne devrait pas être aussi dur, et j’imagine que c’est ce qu’on a laissé croire. Nous devons simplement mieux partager le ballon ou faire en sorte que chacun soit à sa place. Honnêtement, c’est en grande partie ma faute lorsque Kyle ne joue pas. Je ne vais pas me trouver d’excuses. »

Preuve que la solution Vincent n’était pas la bonne, Erik Spoelstra ne l’a pas fait jouer du dernier quart-temps…

« On n’a pas toujours de plan B quand quelqu’un est absent, surtout quand il s’agit de quelqu’un comme Kyle, quelqu’un du cinq de départ » enchaîne Adebayo. « Maintenant, il faut opter pour quelqu’un d’autre, et reprendre des automatismes et garder ce tempo ».

Tyler Herro prêt à donner un coup de main

L’option Vincent ne lui donnant pas satisfaction, Erik Spoelstra a opté pour Tyler Herro, et bien évidemment, on ne passe pas de shooteur à playmaker en quelques minutes. Les Pacers ont très bien défendu sur lui, multipliant les prises à deux lorsqu’il avait la balle en main.

« Évidemment, sans Kyle, les choses sont très différentes » confirme Herro. « C’est un tel leader, et je l’ai déjà dit, par la façon dont il orchestre tout en permanence en attaque. C’est évidemment un vétéran qui est là depuis un moment et qui va manquer des matchs. Mais nous avons besoin de lui à la fin de l’année, pour les matchs les plus importants ».

Mais le shooteur est prêt à élargir sa palette et à jouer les doublures de luxe quand Lowry est absent. « J’essaie juste d’apprendre le plus possible de lui, et quand il ne joue pas, je peux m’impliquer et faire la même chose que lui. C’est à dire le jeu qu’il pratique, faire en sorte que tout le monde soit en place et essayer de tout organiser. »