Le 4 à la suite pour Devin Booker et les Suns face aux Hawks

Phoenix continue de profiter de ses matchs à domicile pour retrouver de la confiance, et engranger des victoires afin de remonter au classement. Face aux Hawks, les Suns ont pourtant été en danger lorsqu’ils se sont retrouvés à 12 points (98-86) à l’entame du dernier quart-temps, mais portés par un Chris Paul en mode organisateur pour mettre Devin Booker dans les meilleures conditions possibles, ils ont réussi à renverser le match dans le « money time ».

Au bout du compte, c’est la quatrième victoire de suite pour la troupe de Monty Williams, qui retrouvent le Top 4 à l’Ouest alors que par contre c’est la cinquième défaite en six matchs pour les Hawks…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un vrai combat de boxe. 20 égalités, 13 changements de leader dans la partie. Les Suns et les Hawks ne se sont pas quittés pendant près de trois quart-temps, avant qu’Atlanta ne prenne un peu le large en fin de troisième quart-temps. Mais Phoenix est revenu pour finir ce combat de boxe, intense jusqu’à la dernière seconde.

— Devin Booker a bien retrouvé ses sensations. Maladroit lors du début de saison, surtout à 3-points, Devin Booker avait réalisé son match le plus propre lors du dernier duel face à Houston. Un possible déclic pour le scoreur, tant sa performance face à Atlanta fut juste. Pourtant, De’Andre Hunter et les autres défenseurs des Hawks ont tout tenté pour le gêner, mais il finit avec 38 points à 14/21 au tir, dont 5/9 de loin.

— Atlanta perd ses nerfs sur la fin. Après avoir pris un peu d’air en fin de troisième quart-temps, les Hawks ont flanché dans le « money time » face à des Suns mieux organisés et portés par l’enthousiasme de leur public. Comme l’a également regretté Nate McMillan, son équipe s’est aussi déconcentrée à cause des coups de sifflet qui n’arrivaient pas. Il faut dire que la défense de Chris Paul poste bas était plus que limite mais la faute technique de Trae Young à trois minutes de la fin illustre la nervosité de cette équipe par rapport aux arbitres. Et l’image d’un officiel qui regarde le banc de Géorgie en mimant le fait de pleurer ne va pas aider à améliorer les relations…

LES TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. Difficile pour un scoreur de faire un match plus propre que celui offert par l’arrière des Suns. Ses 38 points illustrent sa montée en puissance alros que Chris Paul s’est mis à son service. Dans son sillage, c’est tout Phoenix qui retrouve des espaces et sa fluidité offensive.

✅ Le duo Young/Collins. La fin de match ratée gâche forcément le tableau mais, pendant plus de trois quart-temps, Trae Young et John Collins ont pourtant offert une prestation de très haut niveau. Face à l’envergure Mikal Bridges, envoyé en mission pour le gêner, le meneur d’Atlanta a été patient pour trouver les ouvertures et finir avec 31 points et 13 passes, quand l’ailier fort a sanctionné dès que possible (26 points, 10 rebonds).

✅ Frank Kaminsky. Deandre Ayton encore absent, Frank Kaminsky (16 points, 6 rebonds, 4 passes) a encore eu un rôle essentiel pour les Suns, dans un système offensif où il semble désormais parfaitement à l’aise. À 45 secondes de la fin, c’est même lui qui refait passer les Suns en tête sur un layup.

⛔ Cameron Payne. Il revient de blessure, mais son rôle de stabilisateur du banc a été essentiel l’an passé pour Phoenix. Pour son retour, le meneur a souffert et ses courts passages ont coïncidé avec les trois principaux « runs » d’Atlanta. Il finit ainsi avec un +/- de -22 en 13 minutes, alors que Chris Paul finit à +26 !

LA SUITE

Phoenix (5-3) : les Suns quittent l’Arizona pour jouer à Sacramento, lundi soir (04h00).

Atlanta (4-6) : les Hawks continuent leur périlleux « road trip » avec un déplacement à Golden State mardi soir (04h00). Ensuite, il y aura des matchs à Utah (mercredi) et Denver (samedi).